Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El TSJEx desestima sus recursos contra la sentencia de la Audiencia. La defensas recurrirán al Supremo

El autor reúne artículos desde su juventud en una obra que mezcla memoria, reflexión social y compromiso histórico

El sindicato conmemorará el 40 aniversario de la tragedia con la emisión de los cinco capítulos de la serie de HBO

Como consecuencia del accidente, los dos conductores implicados fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz

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La técnico superior en turismo ofrece una conferencia esta tarde para dar a conocer los encantos de Badajoz