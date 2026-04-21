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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El condenado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz.

El condenado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Confirmadas las penas de 30 y 19 años de cárcel para el matrimonio que agredió sexualmente a sus dos hijas menores en Badajoz

El TSJEx desestima sus recursos contra la sentencia de la Audiencia. La defensas recurrirán al Supremo

Justo Vila presenta en Badajoz 'Casi una vida': "Hemos dado un paso atrás"

El autor reúne artículos desde su juventud en una obra que mezcla memoria, reflexión social y compromiso histórico

CNT Badajoz recuerda el desastre del Chernóbil con proyecciones y un debate

El sindicato conmemorará el 40 aniversario de la tragedia con la emisión de los cinco capítulos de la serie de HBO

Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en la Roca de la Sierra (Badajoz)

Como consecuencia del accidente, los dos conductores implicados fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz

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