Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Confirmadas las penas de 30 y 19 años de cárcel para el matrimonio que agredió sexualmente a sus dos hijas menores en Badajoz
El TSJEx desestima sus recursos contra la sentencia de la Audiencia. La defensas recurrirán al Supremo
Justo Vila presenta en Badajoz 'Casi una vida': "Hemos dado un paso atrás"
El autor reúne artículos desde su juventud en una obra que mezcla memoria, reflexión social y compromiso histórico
CNT Badajoz recuerda el desastre del Chernóbil con proyecciones y un debate
El sindicato conmemorará el 40 aniversario de la tragedia con la emisión de los cinco capítulos de la serie de HBO
Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en la Roca de la Sierra (Badajoz)
Como consecuencia del accidente, los dos conductores implicados fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz
Maribel Paredes habla de cómo ser turista en la propia ciudad en Ámbito Cultural
La técnico superior en turismo ofrece una conferencia esta tarde para dar a conocer los encantos de Badajoz
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- Dolor en Cáceres por la muerte de Carlos Valbuena: 'Compañero... tan temprano
- El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial
- El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres
- Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros
- Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
- La Fragata de Plasencia se expande: de negocio familiar a complejo hostelero con cinco salas y terraza