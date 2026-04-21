Una vedette y un vendedor de snacks protagonizan la nueva comedia del teatro López de Ayala de Badajoz. La obra, dirigida por Fernando Ramos, se estrenará el próximo sábado 25 de abril a las 21.00 horas.

'Tarot y Tentempié', de la compañía extremeña Verbo Producciones, está interpretada por los actores extremeños Paca Velardiez, Pedro Montero y Francis Lucas. Las entradas tienen un precio único de 10 euros.

Enredos y segundas oportunidades

La comedia retrata el declive vital de una veterana artista de cabaré en horas bajas que regenta un negocio de adivinación. Debido a las dificultades económicas que atraviesa, se ve obligada a vender algunas de las piezas de su valiosa colección.

Esto desencadena la aparición de Luis, el vendedor de snacks, con la idea de comprarle un jarrón chino. También acudirá a esta llamada Monchi, un antiguo representante de la vedette, con la intención de remontar su carrera y, de paso, cambiar la vida de Luis.

Entre enredos, confesiones y un humor tan tierno como ácido, los tres personajes se verán envueltos en una cadena de situaciones que pondrán a prueba sus deseos, sus recuerdos y sus segundas oportunidades.

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El director Fernando Ramos subraya que la propuesta escénica "es fruto de un intenso trabajo y de la calidad profesional de un equipo experimentado de profesionales, que pone todo lo que sabe para que puedan disfrutar de una obra divertida, cargada de calidez humana y, por supuesto, de alma", según señala en nota de prensa el teatro López de Ayala.