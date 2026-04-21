Una nueva pasarela sobre el río Búrdalo garantiza la seguridad en el Camino Mozárabe a su paso por Torrefresneda

La Diputación de Badajoz ha culminado las obras de la pasarela peatonal sobre el río Búrdalo, una infraestructura clave para la seguridad de los peregrinos que transitan por el Camino Mozárabe de Santiago a su paso por Torrefresneda (Guareña). Los diputados Abel González y Ana Belén Valls, responsables de las áreas de Infraestructuras y Desarrollo Rural, respectivamente, han visitado la zona para comprobar el resultado de esta actuación, que ha contado con una inversión superior a los 300.000 euros.

Seguridad y valor patrimonial

La nueva pasarela, situada en la etapa 8 del camino que une Medellín con San Pedro de Mérida, tiene una longitud total de 100 metros y cuenta con accesos mediante escaleras metálicas. Su construcción no solo garantiza un paso seguro sobre el cauce del río, sino que contribuye a la revitalización del Cordel de San Pedro. Este trazado recupera con mayor fidelidad los caminos históricos que conectaban Córdoba con Mérida a través de la antigua calzada romana, reforzando así el valor patrimonial y turístico de la ruta.

Durante la visita institucional, los diputados estuvieron acompañados por los alcaldes de Torrefresneda y San Pedro de Mérida, así como por representantes de la Asociación del Camino Mozárabe de Badajoz. El encuentro coincidió con el paso de peregrinos de la Asociación Jacobea de Málaga y del Club de Senderismo Valdearenales de Guareña, quienes pudieron estrenar la funcionalidad de esta nueva infraestructura.

Fruto de la escucha activa

Este proyecto nace de un proceso de escucha activa con peregrinos y vecinos de la zona. En un estudio previo de puntos críticos, la institución provincial detectó la necesidad urgente de eliminar el riesgo que suponía para los caminantes el cruce de la carretera N-430. La pasarela surge como la solución técnica definitiva para evitar este peligroso tramo, mejorando la sostenibilidad y accesibilidad de la ruta jacobea.

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Compromiso con la sostenibilidad

La intervención se alinea con el Objetivo Estratégico 2 de la Diputación de Badajoz, centrado en la regeneración de los municipios y la mejora de las infraestructuras públicas. Asimismo, la actuación responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, que promueve comunidades más seguras y resilientes. Con esta obra, financiada íntegramente con fondos provinciales, se consolida la apuesta por una red de caminos moderna y respetuosa con su legado histórico.