Día internacional
El parque de La Piedad, en Almendralejo, exhibe la historia del pueblo gitano en España
La Fundación Secretariado Gitano conmemora los 600 años del pueblo gitano en España con una exposición fotográfica, que recorre su historia desde la llegada a la Península Ibérica en 1425
El parque de La Piedad ha sido escenario de una exposición conmemorativa dedicada a los 600 años de historia del pueblo gitano en España, una iniciativa impulsada por la Fundación Secretariado Gitano dentro de la programación del Día Internacional del Pueblo Gitano. A través de una serie de imágenes, la muestra ha ofrecido a los visitantes un recorrido visual por la evolución de este pueblo, poniendo en valor su legado cultural y social.
La exposición recoge algunos de los momentos más significativos de su historia, desde su salida de la India hace aproximadamente mil años hasta su llegada a la Península Ibérica en 1425 a través del Reino de Aragón, la Gran Redada o los avances sociales alcanzados en la actualidad. Una mirada completa que combina memoria, cultura y reivindicación, y que continuará acercándose a la ciudadanía este viernes con su instalación en la zona del mercadillo.
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