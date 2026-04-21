La romería de San Isidro de Badajoz regresa con una gran renovación: dos campeonatos populares y cuadrilla de costaleros propia

La romería en honor a San Isidro Labrador de Badajoz regresa este año cargada de novedades e inmersa en un proceso transformador: "La romería de San Isidro 2026 marca el inicio de una nueva etapa para nuestra cofradía", relata Verónica Crespo, secretaria de esta cofradía pacense. Para ello han diseñado una programación totalmente novedosa los días 16 y 17 de mayor para atraer a la población y conseguir que esta tradición en torno al patrón de los campos vuelva a florecer.

En la mañana de este martes se han presentado todos los detalles de una nueva edición de esta tradición en la sala de prensa del Ayuntamiento de Badajoz y, además de Crespo, han estado presentes los concejales de Cultura y de Parques y Jardines, José Antonio Casablanca y Rubén Galea, respectivamente.

Proceso de renovación

La cofradía de San Isidro "ha iniciado un proceso de renovación interna" con la intención de que "vuelva a ser esa romería de antaño", ha explicado Verónica Crespo en la presentación. La idea es rememorar "los años 80 y 90" y que "las familias regresen al parque de Tres Arroyos". La secretaria de la cofradía recuerda que la romería "empezó a perder fuelle a partir del 2015". Ella explica que esto ha podido ser a causa de "que las nuevas generaciones de Badajoz no hemos llevado a la romería a nuestros niños como a nosotros nos llevaron".

Dentro del propio cambio, la junta de gobierno de cofradía también se ha renovado para afrontar la nueva época. Aunque continúa el hermano mayor, Rafael Crespo, y la secretaria, Verónica Crespo, el resto de componentes han cambiado. La administradora - tesorera es Mercedes Gordillo Tapia y la vicehermana mayor es María Antonia Villarroya.

Programación novedosa para la romería

"Este año hemos apostado por un sábado lleno de vida con tres planes fundamentales", explica. El primero de ellos estará marcado por la solidaridad. A las 11.00 horas arrancará una caminata solidaria para redescubrir el parque de Tres Arroyos. La ruta será de cinco kilómetros y el circuito es circular. La inscripción tiene el precio de 5 euros y lo recaudado irá "destinado integramente a la Asociación Oncológica Extremeña, Aoex". Desde la cofradía han agradecido la labor de este colectivo y quieren poner su "granito de arena para que sigan desarrollándola". Los inscritos recibirán una pañoleta conmemorativa de San Isidro y las primeras 100 personas inscritas recibirán una gorra de la Aoex.

Otro de los pilares será dedicado a la tradición: "Contaremos con el primer campeonato infantil de juegos tradicionales de 12.30 a 14.00 horas". La intención es clara, "que los pequeños dejen a un lado las pantallas y disfruten en compañía de la familia y amigos". Carrera de sacos, el pañuelo o el juego de la silla serán algunos de los atractivos para los niños.

"El tercer pilar es la gastronomía", ha dicho Crespo. Para ello, han programado el primer campeonato de tortilla de patatas al que invitan "a todos los aficionados a la cocina a traer su tortilla hecha en casa". Quieren darle su lugar a este "símbolo culinario" que está presente en todas las romerías. Tras el fallo del jurado, las tortillas se ofrecerán al público asistente que podrán degustarla gratuitamente.

La mañana del sábado se cerrará con una gran barbacoa con precios populares en el recinto de la ermita. En horario de tarde, a las 19.00 horas, se celebrará la misa de sufragio y la toma de posesión de la nueva junta directiva de la cofradía.

Nueva cuadrilla de costaleros

El domingo será el día grande en honor a San Isidro. Como es tradición se realizará una misa de campaña en el entorno de la ermita que, como cada año, cantará la Asociación de Coros y Danzas Extremadura. Tras la eucaristía se impondrá la medalla a los nuevos hermanos de la cofradía.

Posteriormente, San Isidro "saldrá la procesión por el campo". Este año también este momento tiene novedades: "Estamos especialmente emocionados porque este año, por fin, tenemos una cuadrilla de costaleros que se han hecho hermanos junto a sus familiares para que luzca nuestro patrón por los campos de Tres Arroyos".

Este es el principal reto al que se enfrenta la cofradía, la incorporación de nuevos hermanos a sus filas. "Necesita nuevas manos. Buscamos a familias y amigos que quieran comprometerse, dedicar un poco de su tiempo a mantener y ampliar nuestras tradiciones", pide Verónica Crespo.

90 hermanos

Según dice, "hacerse hermano es una forma de asegurar que San Isidro y su romería sigan vivos por muchos años". La tendencia a la baja de los últimos lustros se ha revertido: "Actualmente somos éramos 69 y en el día de la romería tomarán parte de la cofradía 21 hermanos más", ha especificado la secretaria.

Estos son los nuevos costaleros que portarán las andas en las que colocan al santo. Se trata de una cifra muy importante porque suponen más del 23% del total de los hermanos.

Un año especial

Además de las novedades previamente indicadas, este año la cofradía estrena página web y está inmersa en el diseño de los actos que programarán para conmemorar el 70 aniversario de la cofradía de San Isidro Labrador de Badajoz.

La intención de la cofradía es que los datos sobre la celebración se comiencen a facilitar una vez pase la romería, aunque adelantan que estos se desarrollarán en el mes de otoño. La secretaria ha agradecido la predisposición del Ayuntamiento de Badajoz y de las casas comerciales colaboradoras por tenderle una mano y hacer la organización posible.

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Casablanca ha afirmado que esta es una festividad muy arraigada a la ciudad y que espera "la amplia participación" en ella para que así "perduren las tradiciones de la ciudad". Por su parte, Rubén Galea ha destacado la importancia de la romería porque pone en valor el parque periurbano de Tres Arroyos, uno de los dos enclaves que pertenecen a la Red Natura. De esta forman, ha recordado que el ayuntamiento desbrozará el entorno de la ermita y adecentará los caminos de este paraje para poder desarrollar la romería. Además, el mantenimiento de este gran parque va mucho más allá y en este año se ha renovado la zona de calistenia y se ha realizado la poda de ramas y árboles que se encontraban en mal estado. Del mismo modo, ha animado a todos los pacenses a disfrutar de esta zona de la ciudad.