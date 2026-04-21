La segureña Carmen Petrel celebra su cien cumpleaños en la residencia de Monesterio

La residencia de mayores de Monesterio acogió el pasado domingo, 19 de abril, la celebración del 100 cumpleaños de Carmen Petrel. Nacida un 18 de abril, de 1926, actualmente residen en este centro de titularidad municipal que gestiona Mensajeros por la Paz.

El ayuntamiento, a través del Área Social, organizó una actividad con la que homenajear y poner en valor la figura de mujeres como Carmen. En sus palabras, María Fernanda Díaz Barriga, concejala responsable del área, significó la personalidad de la homenajeada: “una persona sencilla y fuerte. De las que han sostenido la vida desde casa, cuidando de todos, cosiendo, remendando y criando a sus hijos con mucho amor”.

“Las palabras ya no le salen como antes y los recuerdos se le desordenan, pero, su corazón sigue intacto”, exclamó Díaz, ante la presencia de familiares, responsables de la residencia y los propios residentes. “Carmen está rodeada del cariño, la paciencia y la comprensión de las cuidadoras y de sus compañeros, que la acompañan día a día con respeto, ternura y humanidad”, expresó la concejala justo antes, de que la centenaria apagara la velas. Carmen “habla con su mirada, Habla cuando busca una mano que la acaricie, cuando tira un beso con la mano, cuando necesita cariño… Y lo pide a su manera”. Entre sus valores, la “educación y la bondad”.

Dirigiéndose a sus hijos, la concejala destacó su manera de “cuidar, de sostener, de estar… Está en vosotros. En vuestra presencia constante y en su mirada”.

Celebración

Durante la celebración, que también contó con la presencia de la alcaldesa, Loli Vargas, se recitaron poemas escritos por dos compañeros de la residencia. Hubo merienda y música compartida con algunas canciones antiguas. El ayuntamiento le regaló flores y dos tartas para compartir con residentes, trabajadoras y familiares y, como regalo más original, una canción personalizada, realizada por Pilar García, de la asociación ‘Mujeres en sintonía’ que, actualmente está desarrollando un proyecto de colaboración con los mayores residentes.

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Que uno de los miembros de la residencia cumpla cien años, es un hito excepcional que, parece se está convirtiendo en algo más habitual de lo que parece. El pasado mes de enero, el mismo centro celebró el cumpleaños de su segunda residente centenaria, Ángeles Barrena. Se trata de celebraciones de impacto emocional para quienes conviven en el centro y sus familias y, sobre todo, de reconocimiento a la vida, a la longevidad y al trabajo.