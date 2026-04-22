Más de 300 estudiantes de Alendralejo participan en la celebración del Día del Libro con ‘Cervan-tina’

El teatro Carolina Coronado acoge el este miércoles 23 de abril a las 12:00 horas la representación de la obra-espectáculo ‘Cervan-tina’, una propuesta cultural con la que más de 300 alumnos celebrarán el Día Internacional del Libro en Almendralejo. La iniciativa contará con la participación de estudiantes de los institutos Santiago Apóstol, Carolina Coronado y Arroyo Harnina, así como del IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. La entrada será libre hasta completar aforo.

La obra, escrita por María José Pámpano y dirigida por Laura García Cáceres, rinde homenaje a la vida y obra de Miguel de Cervantes desde una perspectiva original. ‘Cervan-tina’ se presenta como una ceremonia artística que pone el foco en la figura femenina dentro del universo cervantino, resaltando la defensa de los derechos y la voz de las mujeres en su contexto literario. La actriz Irene Hernández dará vida a distintos personajes femeninos, acompañada por la soprano Mariló Valsera, que aportará una dimensión musical a la puesta en escena.

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El proyecto, impulsado por Javier Cerrato desde Escénico 700 Pesetas, busca acercar la obra de Cervantes a las nuevas generaciones desde un enfoque contemporáneo, combinando teatro, música y reflexión.