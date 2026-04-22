Patrimonio
Amigos de Badajoz invita a descubrir el Fuerte de San Cristóbal en una visita guiada
Será este próximo sábado y habrá dos turnos, a las 11 y a las 11.30 horas
La Asociación Amigos de Badajoz invita a descubrir la historia y curiosidades del Fuerte de San Cristóbal con una nueva visita guiada, que se llevará a cabo este próximo sábado en dos turnos, a las 11.00 y a las 11.30 horas.
Para asistir no es necesario inscribirse previamente y los interesados deben estar en el acceso al monumento 15 minutos antes de la hora elegida. La visita es gratuita y contará con las explicaciones de Antonio Reveriego y Josefina Becerra, profesores de Historia, que detallarán la evolución constructiva del fuerte desde su origen y los principales elementos que forman parte de este importante monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC)y con vistas privilegiadas.
El Fuerte de San Cristóbal es la primera construcción levantada en la fortificación moderna de Badajoz iniciada en 1641 y marcó un hito en el desarrollo del sistema defensivo de la ciudad. Sus características constructivas impidieron que en las diferentes contiendas militares fuera conquistada.
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