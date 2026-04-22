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Amigos de Badajoz invita a descubrir el Fuerte de San Cristóbal en una visita guiada

Será este próximo sábado y habrá dos turnos, a las 11 y a las 11.30 horas

Vista aérea del Fuerte de San Cristóbal.

Vista aérea del Fuerte de San Cristóbal. / TAFYR

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Asociación Amigos de Badajoz invita a descubrir la historia y curiosidades del Fuerte de San Cristóbal con una nueva visita guiada, que se llevará a cabo este próximo sábado en dos turnos, a las 11.00 y a las 11.30 horas.

Para asistir no es necesario inscribirse previamente y los interesados deben estar en el acceso al monumento 15 minutos antes de la hora elegida. La visita es gratuita y contará con las explicaciones de Antonio Reveriego y Josefina Becerra, profesores de Historia, que detallarán la evolución constructiva del fuerte desde su origen y los principales elementos que forman parte de este importante monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC)y con vistas privilegiadas.

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El Fuerte de San Cristóbal es la primera construcción levantada en la fortificación moderna de Badajoz iniciada en 1641 y marcó un hito en el desarrollo del sistema defensivo de la ciudad. Sus características constructivas impidieron que en las diferentes contiendas militares fuera conquistada.

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