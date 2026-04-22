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"Nadie te ha enseñado Badajoz así": el vídeo que muestra los monumentos de la ciudad como nunca antes lo habían hecho

Con más de 3.000 me gusta y más de 1.000 compartidos, la publicación no solo buscar ofrecer un nuevo punto de vista de sus mejores monumentos, sino revalorizar la ciudad

El vídeo que muestra Badajoz a bordo de un dron.

El vídeo que muestra Badajoz a bordo de un dron. / LA CRÓNICA

Carolina León Carvajal

Badajoz

Badajoz puede verse de múltiples formas y, entre ellas, también está a bordo de un dron. Y eso es precisamente lo que ha conseguido Torcua (@torcuafpv), un creador de contenido en Instagram que publica vídeos sobre distintas localidades grabados desde su dron.

"Nadie te ha enseñado Badajoz así", comienza la publicación, antes de emprender un viaje por sus cielos. "Hay ciudades que llevan siglos guardando secretos entre sus piedras, y Badajoz es una de ellas. Una ciudad que muchos pasan de largo sin saber lo que se pierden", continúa.

Como si de un pájaro se tratase, el dron recorre la Alcazaba, una de las fortalezas medievales más grandes de toda la Península Ibérica. Construida en el siglo IX, sus murallas han visto pasar siglos de historia, batallas y culturas que se han ido fundiendo en cada piedra, detalla. Otro espacio que visita es la plaza Alta, reflejando su color rojo y su imponente estructura islámica.

El vídeo, que ya reúne más de 3.000 me gusta y más de 1.000 compartidos, no solo busca ofrecer un nuevo punto de vista de sus mejores monumentos, sino revalorizar la ciudad. "Badajoz merece más. Merece que la miremos con otros ojos y descubramos todo lo que tiene para ofrecer. Porque hay mucho más que un paso fronterizo con Portugal", asegura el creador de contenido, quien también muestra su deseo de que a los pacenses les "haya dado ese orgullo que a veces olvidamos sentir por lo nuestro".

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Desde luego, su intención se ha cumplido, pues entre sus comentarios destaca, sobre todo, la admiración y la alegría por compartir este paseo que permite conocer los mejores enclaves de la ciudad 'a vista de pájaro'.

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