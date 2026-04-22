Barcarrota se convierte en el epicentro nacional del mastín español

Barcarrota reafirma su compromiso con el patrimonio ganadero de la región. La finca El Ahijón acogerá el próximo 25 de abril la tercera edición del Concurso Monográfico de Mastín Español, un evento que se ha consolidado como una referencia ineludible en el calendario canino nacional. La cita, promovida por el Ayuntamiento de Barcarrota y la Asociación Nacional Unión para la Cría y Mejora del Mastín Español (Ucme), cuenta con el respaldo de la Real Sociedad Canina de España y la colaboración de la Diputación de Badajoz.

Defensa de la identidad rural

Durante la presentación oficial, la diputada Ana Belén Valls destacó que este certamen representa una "oportunidad real" para poner en valor los recursos y la identidad ligada al campo extremeño. Según Valls, este tipo de iniciativas demuestran la capacidad del medio rural para albergar eventos de primer nivel que diversifican la economía y fijan población al vincular cultura, naturaleza y sector primario. El mastín español, definido como un animal noble y fiel, es un símbolo vivo de la historia ganadera de la región, esencial durante siglos en la protección de rebaños durante la trashumancia por las cañadas reales.

Competición y criterios técnicos

El certamen prevé la participación de aproximadamente 80 ejemplares llegados de diversos puntos del país. Los animales competirán en diferentes categorías divididas por edad y sexo, donde se evaluará rigurosamente su morfología, estructura y movimiento. En esta edición de 2026, el encargado de juzgar a los ejemplares será Francisco de Asís Benito Simón, quien debuta como juez en este certamen nacional.

Punto de encuentro y convivencia

Para el alcalde de Barcarrota, Miguel Rodríguez, la celebración de esta tercera edición confirma la capacidad del municipio para generar visibilidad y actividad económica en toda la comarca. Por su parte, el criador y promotor del evento, Pablo Fernández, incidió en que, más allá de la competición, la jornada funciona como un punto de encuentro vital para que los profesionales compartan conocimientos sobre la conservación de una raza fundamental para la ganadería.

Programación de la jornada

09:00 horas: Comienzo de la jornada con un desayuno para asistentes y participantes.

10:30 horas: Inicio oficial del concurso morfológico y de belleza.

Clausura: El programa se completará con una degustación de productos ibéricos de la zona y una comida de convivencia, reforzando el carácter social y tradicional que caracteriza al encuentro.

Noticias relacionadas

Este III Concurso Monográfico refuerza así su papel como escaparate del medio rural extremeño, apostando por la excelencia en la cría y la proyección de Barcarrota como destino de referencia turística y ganadera.