Del campo al futuro: VR Energía automatiza la ganadería con energía solar en Badajoz

La inauguración de la octava edición de Expoenergea ha vuelto a convertir a Badajoz en el epicentro del debate energético del suroeste ibérico. Con más de 60 empresas presentes y una creciente participación de jóvenes profesionales, el evento refleja "el potencial que tiene Extremadura en las energías y principalmente en las energías renovables", tal y como ha subrayado el presidente del Clúster de la Energía, Vicente Sánchez Fernández, durante su jornada inaugural en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

Sánchez Fernández incide en que "este es un sector que ha venido para quedarse a largo plazo" y por ello hay que desarrollar este tipo de ferias para que se conviertan en punto de encuentro para los profesionales que lo conforman.

Modelo pionero de ganadería autosuficiente

Entre los expositores, dos propuestas han captado especialmente la atención por su carácter innovador y su aplicación directa en el tejido productivo rural. Por un lado, Grupo VR Energía ha presentado un modelo pionero de ganadería autosuficiente basada en energía solar. Su CEO, Rafael Vázquez Ruiz, explica su proyecto: "Traemos a la feria como innovación el ejemplo de cómo nuestra ganadería se mantiene con una instalación fotovoltaica en aislada, con baterías, donde los animales comen y beben de manera automatizada".

El sistema, completamente desconectado de la red eléctrica, permite una gestión eficiente y sostenible de la explotación. "No tenemos ni contador de luz en la finca, todo va a través de energía 100% limpia, renovable y de manera automática", destaca Vázquez, quien añade que este modelo reduce la intervención humana directa: "El manejo es mucho más natural, el animal se cría casi como lo haría de manera salvaje".

Rafael Vázquez, Rafael Vázquez Ruiz y María Garay de la empresa VR Energía. / Jota Granado

Además, la tecnología incorpora control remoto mediante cámaras y sistemas automatizados, lo que facilita la supervisión continua. "Todo lo vemos de manera remota", señala. En términos económicos, el empresario remarcó la accesibilidad del sistema: "Desde un gallinero que puede costar unos 500 euros hasta instalaciones de entre 5.000 y 8.000 euros, con retornos de inversión en apenas dos años". Este tipo de sistemas, ya en ejecución en su propia finca en la que crían caballos y reses bravas, podría mejorar la vida a los ganaderos y mucho más eficientes gracias al sol.

Grandes referentes lusos

Junto a esta propuesta, la distribuidora portuguesa Solar Shop ha aterrizado en el mercado español con una estrategia centrada en la diversificación de productos y soluciones adaptadas. Su representante, Griselda Novillo, explica que la empresa busca ampliar negocio en Extremadura y "ofrecer a los instaladores nuevos productos, nuevos precios y nuevas maneras de trabajar".

Griselda Novillo, de la empresa Solar Shop, en Expoenergea en Ifeba. / Jota Granado

La compañía ofrece soluciones tanto conectadas a red como sistemas aislados e híbridos. "Ofrecemos soluciones off-grid, soluciones en red y soluciones híbridas con baterías según las necesidades del cliente", detalla Novillo, quien pone el foco en la personalización: "Hay clientes finales que lo tienen muy claro y quieren productos específicos".

Con 15 años de experiencia en Portugal, Solar Shop llega a España en un contexto de crecimiento del autoconsumo y fuerte demanda en el entorno rural. "Extremadura es una comunidad muy potente a nivel fotovoltaico", afirma, destacando el papel estratégico de este tipo de ferias.

Reclaman "un plan estratégico de la energía"

Más allá de las innovaciones empresariales, Expoenergea ha servido también como espacio de reflexión institucional. Desde la administración, la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, ha puesto en valor la colaboración público-privada y señala uno de los objetivos principales de esta cita: "Este encuentro está centrado en la descarbonización del sector industrial y empresarial".

La directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, durante la inauguración de Expoenergea en Ifeba, en Badajoz. / Jota Granado

Pastor confirma además que las ayudas al autoconsumo avanzan a buen ritmo: "Se han concedido aproximadamente unas 8.000 ayudas y ya estamos abonándolas". En el ejercicio pasado, el Ejecutivo regional recibió un total de 11.500 solicitudes a las que no han podido dar respuesta a todas por falta de fondos.

Sin embargo, desde el sector se insiste en la necesidad de una hoja de ruta clara. Vicente Sánchez ha reclamado "un plan estratégico de todas las energías en Extremadura" que permita dar seguridad a las inversiones y avanzar hacia la independencia energética. "Tenemos que producir la energía lo más cerca posible del consumo", ha defendido. Por su parte, la directora general ha avanzado que ya se trabaja en ese sentido: "Estamos pensando en desarrollar una estrategia de la energía adaptar el Plan Extremeño de Energía y Clima y también una estrategia de desarrollo industrial de la región".

Vicente Sánchez Fernández, presidente del Clúster de la Energía, en la inauguración de Expoenergea en Ifeba. / Jota Granado

La importancia del sector en la actualidad

El contexto internacional también refuerza esta necesidad. "Cualquier cosa que dependa de pasar por el estrecho de Ormuz es un problema", advierte Sánchez, subrayando que la autonomía energética es ya "una cuestión estratégica".

Con estas premisas, Expoenergea no solo exhibe tecnología, sino que dibuja el futuro inmediato de un sector en plena transformación. La energía renovable se consolida como uno de los pilares clave para el desarrollo económico y sostenible de la región.