El púrpura del atardecer en el Ártico, el naranja del crepúsculo africano o el azul de las profundidades oceánicas, presentes en la nueva exposición de National Geographic en Badajoz

Coloridas instantáneas que recorren los paisajes de todo el globo terráqueo, desde atardeceres en el círculo polar ártico hasta la inmensidad del fondo del océano, pasando por la diversidad que reflejan las distintas culturas del planeta, como los suris en Etiopía o los monjes budistas de Camboya. La exposición 'Colores del Mundo' está presente en la avenida de Colón de Badajoz desde este miércoles y hasta el próximo 4 de junio.

La propuesta, organizada por Fundación 'la Caixa' junto al Ayuntamiento de Badajoz, tiene como objetivo mostrar la variedad de colores que existen en el mundo a través de 42 imágenes de "reputados" fotógrafos de National Geographic como Karen Kasmasuki, Steve McCurry, Jodi Cobb, Bruce Dale, Chris Johns o Joel Sartore.

Según la organización, esta exposición invita a los visitantes a "descubrir" que en la vida no solo existen los colores metalizados que predominan en las ciudades, sino que el mundo está lleno de color "aunque no le prestemos atención". Además, profundiza en la idea de que cada cultura tiene un significado distinto para cada color.

El delegado territorial de la Fundación 'la Caixa', Santiago Cambero, ha presentado esta muestra itinerante junto al concejal de Cultura, José Antonio Casablanca; el director comercial de CaixaBank en Extremadura, César Corcho; y el biólogo y fotógrafo, Rubén Duro, que resaltó que "en esta exposición puedes imaginar un libro abierto donde se ven todas las páginas".

Variedad de colores

La colección está dedicada a siete colores elegidos, con seis fotos por ámbito, textos introductorios y consideraciones sobre qué significa cada color en las distintas partes del mundo.

El amarillo podrá ser observado a través de fotografías como la de un granjero rastrillando el heno de hileras en el estado de Washington (Estados Unidos) o la de un primate sujeto a la espalda de su madre en Etiopía. Es así como este color demuestra iluminación, serenidad, crecimiento y relajación.

El naranja también está presente en esta exposición. Este color está muy ligado al crepúsculo, una connotación que se contempla en una de las fotografías, donde unos ñus que caminan con tranquilidad en las proximidades del río Zambeze, en África.

El amor, la pasión y el fuego siempre han estado ligados al color rojo en nuestra cultura. En cambio, la exposición demuestra como en India significa pureza o en África, el luto. Además, hay instantáneas relacionadas con la venenosidad del rojo, cuando este color predomina en la piel de los animales, más letalidad hay para sus depredadores.

El azul está muy presente en la muestra con numerosas fotografías dedicadas al fondo del océano: Un león marino que busca comida en las profundidades, una ballena herida o un pez bacalao que nada alrededor de una estrella de mar. Es un color que advierte de lo desconocido y la inmensidad, también existente en el cielo.

El morado representa misterio y suavidad, es un color presente en el inicio de los días como puede verse en la fotografía de una foca que espera comenzar un nuevo día sobre el hielo de Groenlandia.

La connotación del verde en la vida puede ser contemplada en fotografías de animales como la imagen de un macho de quetzal o una serpiente. En los humanos, representa el resurgir de los brotes de las plantas. En la exposición, este detalle está indicado en el campesino que cosecha té en Japón.

En las fotografías, el blanco está presente en la nieve, como los musulmanes en guerra que rezan sobre ella. En cambio, este color también representa la pureza, muy presente en las bodas, en la muestra, una novia y sus invitados bailan en Macedonia.

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La exposición forma parte del programa 'Arte en la calle', una iniciativa de la Fundación 'la Caixa' que pretende acercar la ciencia y el arte a todas las personas de manera gratuita, más allá del marco de museos o salas de exposiciones.