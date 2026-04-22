Corte de tráfico en la carretera BA-099, desde La Nava de Santiago (Badajoz) hasta la A-66

La carretera provincial BA-099, desde La Nava de Santiago hasta el límite con la provincia de Cáceres por Carmonita, permanecerá cortada al tráfico los próximos días 27 y 28 de abril, según ha informado la Diputación de Badajoz.

En concreto, no se podrá circular por el tramo comprendido entre el cruce de Rincón de Ballesteros y el enlace con la A-66. El motivo es que se van a llevar a cabo trabajos de reparación de arquetas de saneamiento en la travesía de Carmonita.

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El desvío alternativo para los conductores será por Rincón de Ballesteros.