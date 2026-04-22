La guardería municipal de Monesterio organiza plantaciones para conmemorar el Día Mundial de la Tierra

Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. La efeméride pretende concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. La Escuela Infantil Municipal de Monesterio, que acoge a niños y niñas de 0 a 2 años, conmemoró este día con una plantación de árboles, con los que implicar a toda la comunidad en la necesidad del cuidado del planeta y la recuperación de espacios urbanos degradados.

Fomentar la conciencia ecológica, en familia y desde la más tierna infancia. Desarrollar actividades en contacto directo con la naturaleza y promover estilos de vida sostenibles. Estos son algunos de los objetivos con los que viene trabajando este centro educativo de titularidad municipal que, en esta edición ha contado con la colaboración del ayuntamiento, el proyecto de formación para el empleo Escala y el Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero.

Cooperación

Vicente Espacio, director de la escuela, afirma que, “cuando nos unimos y trabajamos juntos, con ganas y motivados, todo resulta mucho más sencillo”. Desde el IES Maestro Juan Calero, a través del departamento de Tecnología, “se han volcado” en la creación de códigos ‘QR’, que identifican cada árbol, su especie, los datos de cada niño, fechas… Huellas digitales que recogen todos los detalles de la plantación. Además, han construido nidos de madera que se colgaron en los árboles.

La selección de especies, corrió por parte de monitores y alumnado del proyecto de formación para el empleo, Escala II Monesterio. “En coordinación con el ayuntamiento”, eligieron el enclave, elaboraron fichas y dispusieron el terreno para las plantaciones de dos especies muy concretas: Almeces y Árbol del Amor.

Todos se reunieron a las 10 de la mañana, del 22 de abril, en un espacio urbano, en la ronda general de circunvalación, anexo a la zona que, actualmente el ayuntamiento está recuperando como lugar de ocio, en la que, además de su reforestación, se ha construido un Circuito Agility para perros. En ediciones anteriores, recuerda Espacio, las plantaciones se realizaron en el entorno de la vía pecuaria que transita en el entorno de El Chorrito.

Convivencia

Guiados por el alumnado del proyecto Escala, con la ayuda de sus familiares, los más pequeños han creado un pequeño bosque que, a partir de ahora, “se comprometen a cuidar y visitar”. Cada familia se responsabiliza del crecimiento de su árbol y, en su conjunto, los niños y niñas más pequeños de Monesterio, con el paso de los años, serán testigos del crecimiento de cada ejemplar. Una actividad, señala el director de la escuela, “muy gratificante que va mucho más allá de lo ecológico”.

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La actividad, en la que también estuvieron presentes, monitores del proyecto Escala, profesores del IES Juan Calero, el equipo docente de la guardería, así como la alcaldesa, Loli Vargas y los concejales de agricultura, María Fernanda Díaz y empleo, Guillermo Robledo, finalizó con la entrega de diplomas acreditativos a cada uno de los niños y niñas de la Escuela Infantil Municipal