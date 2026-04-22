Crimen de Hornachos
Mercedes González sobre la investigación de Francisca Cadenas: "La Guardia Civil nunca abandona un caso"
La directora general de la Guardia Civil lo pone como ejemplo de "perseverancia, de profesionalidad y compromiso" con las víctimas y sus familiares
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha puesto como ejemplo de la "perseverancia, profesionalidad y compromiso" de los agentes este cuerpo la investigación sobre la desaparición de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos que fue vista por última vez la noche del 9 de mayo de 2017 y cuyos restos óseos fueron hallados ocultos bajo una losa en casa de dos hermanos vecinos suyos el pasado 11 de marzo.
En la toma de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Velarde, González ha destacado que la labor de la comandancia de Badajoz, en estrecha colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO), resolvió su desaparición casi 9 años después, transmitiendo un mensaje "muy claro" a la ciudadanía: "La Guardia Civil nunca abandona un caso".
La directora general ha señalado que en la región se entiende a la perfección "el papel vertebrador" que ejerce la Guardia Civil con las dos provincias más extensas de todo el país. "Extremadura es el fiel reflejo de lo que simboliza y representa nuestra institución", ha dicho.
En este sentido, ha destacado que, con casi 3.000 guardias civiles repartidos en 153 acuartelamientos, que cubren el 98% del territorio extremeño (381 municipios) y prestan servicio a una población de más de 600.000 habitantes, la Benemérita cuenta en Extremadura con un personal "entregado a garantizar la seguridad en esta tierra, a defender los derechos y libertades de su gente, contribuyendo así a su bienestar y calidad de vida".
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