Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

En 2025 se recogieron 503.000 kilos, pocos más que en los seis primeros meses de implantación, y en lo que va de año se ha reducido. Por contra, más del 95% del material vertido es materia orgánica

El suceso, que pudo causar una tragedia, evidencia el uso incívico del monumento y enfrenta posturas entre protección patrimonial y acceso público

El delegado de AEMET en Extremadura, Marcelino Nuñez, ofrece en Montesinos 22 a las 19.00 horas una conferencia sobre el cambio climático, sus causas, efectos más visibles y cómo se puede reducir su impacto

La actividad que se desarrolla de 10.00 a 11.30 horas está dirigida a todos los públicos

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Con las consumiciones, José ofrece aperitivos de cocina tradicional que dicen mucho del estilo de la casa: morcilla mondonga con cebolla, mollejita en salsa, higaditos de pollo, salchichas al vino