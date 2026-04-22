Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
¿Se usa el contenedor marrón en Badajoz? Poco, pero la basura que se deposita es la correcta
En 2025 se recogieron 503.000 kilos, pocos más que en los seis primeros meses de implantación, y en lo que va de año se ha reducido. Por contra, más del 95% del material vertido es materia orgánica
La caída de la bola de Puerta Pilar en Badajoz reabre el debate sobre la seguridad: vecinos piden vallado y más vigilancia
El suceso, que pudo causar una tragedia, evidencia el uso incívico del monumento y enfrenta posturas entre protección patrimonial y acceso público
"Será más caluroso que la media de referencia que tenemos de los últimos 30 años", la predicción de Marcelino Núñez sobre este verano
El delegado de AEMET en Extremadura, Marcelino Nuñez, ofrece en Montesinos 22 a las 19.00 horas una conferencia sobre el cambio climático, sus causas, efectos más visibles y cómo se puede reducir su impacto
La ruta 'Badajoz a ras de cielo' recorre hoy el Casco Antiguo desde Puerta Pilar
La actividad que se desarrolla de 10.00 a 11.30 horas está dirigida a todos los públicos
Bucheta, un bar con capas de vida
Con las consumiciones, José ofrece aperitivos de cocina tradicional que dicen mucho del estilo de la casa: morcilla mondonga con cebolla, mollejita en salsa, higaditos de pollo, salchichas al vino
- Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
- Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres
- Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
- Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
- Raphael abrirá un nuevo festival con cinco conciertos para impulsar la capitalidad cultural de Cáceres
- Extremadura abre este lunes seis puntos presenciales para pedir la regularización extraordinaria de migrantes
- El alcalde de Plasencia exige una reestructuración a Tesorería por retrasos en pagos a proveedores y servicios esenciales