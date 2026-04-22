Los promotores privados de Tentudía disponen de 1,3 millones de ayudas Leader

El Centro de Desarrollo Comarca de Tentudía, (CEDECO-Tentudía), abre plazo, hasta el 15 de julio, para la presentación de solicitudes de ayudas pertenecientes a la primera convocatoria Leader 2023-2027, destinadas a proyectos de inversiones productivas.

El Grupo de Acción local, invita a Empresarios, emprendedores y promotores de los municipios de este territorio a presentar sus solicitudes, desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, hasta el día 15 de julio. La convocatoria incluye una ayuda pública de 1.300.000 €. De ellos, 700.000 €, están destinados a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. Los 600.000 € restantes, formarán parte de las ayudas destinadas a inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales.

Tramitación

La principal novedad, sostiene la directora gerente es la obligación de presentar las solicitudes a través del portal oficial ARADO de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura. Para solventar dudas y consultas sobre ideas de proyectos, así como para asesorar durante todo el proceso y ayudar en la tramitación de la documentación, el centro “pone a disposición de los solicitantes” a su equipo técnico.

Según ha detallado la directora gerente de CEDECO-Tentudía, Marisa del Viejo, la ayuda pública total máxima, “podrá alcanzar el 65% de la inversión auxiliable, para proyectos que planteen inversiones mínimas subvencionables de 20.000”.

Balance programa 2014-2023

Por otra parte, el Consejo Ejecutivo de CEDECO-Tentudía ha presentado balance sobre las actuaciones del programa leader 2014-2023, que culminó el pasado día 31 de diciembre. Los datos marcan un “hito” en el desarrollo de acciones promovidas por entidades públicas y privadas. En este periodo se han promovido inversiones por valor de 7.783.179 €, cofinanciadas con 4.890.200 €, procedentes de fondos públicos.

En su resumen destacan las ayudas concedidas a los ayuntamientos, a la mancomunidad y al propio Centro de Desarrollo Comarcal, que ha supuesto una inversión de 1.705.151 €, con ayudas de 1.550.224 €, dirigidas a acciones que “vienen a mejorar los servicios básicos de la economía y la población rural”, a través de la mejora o creación de infraestructuras y equipamiento en servicios culturales, deportivos, sociales, asistenciales, etc.

Sector productivo

El apoyo al sector económico de la comarca se cerró con una inversión de 4.506.039 €, y ayudas de 1.941.156 €. En este caso, los apoyos Leader a la iniciativa empresarial privada han contribuido a la creación, ampliación y modernización de bienes de equipo de fábricas de pienso, almazaras, industrias cárnicas, equipamiento, construcción de naves, mejoras en la productividad, creación de una planta procesadora de pistachos, así como servicios asistenciales médicos y veterinarios.

Especial relevancia presentan las ayudas concedidas a empresas destinadas a la consolidación de “Tentudía como destino turístico de calidad”. En este capítulo destacan apoyos económicos para la creación de un hotel rural, dos casas rurales, un alojamiento singular glamping y mejoras para el equipamiento y sistemas de calentamiento de agua en piscina-spa y de eficiencia energética en alojamientos.

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En el ámbito de la cooperación internacional, nacional y regional, el centro ha participado en diferentes proyectos como, ‘Ruta sin barreras-un turismo para todos’, ‘Smart rural living-zonas rurales vivas’, pueblos inteligentes, o ‘Extremadura Rural-Red de senderos accesibles’, con una inversión de 55.570 €.