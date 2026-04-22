Suceso
Riña familiar en el aparcamiento de un Mercadona de Badajoz: la Policía Nacional interviene sin que haya heridos
Tras la disputa no se han registrado denuncias ni tampoco lesiones
La Policía Nacional ha confirmado a La Crónica de Badajoz que en la tarde de este miércoles se ha producido una discusión entre varias personas en el supermercado Mercadona situado frente a la barriada pacense de Cuartón Cortijo, en Badajoz.
Según la información facilitada, no se han registrado denuncias ni tampoco lesiones como consecuencia de este incidente. Las mismas fuentes precisan que se trataba de una disputa entre los propios implicados, todos ellos miembros de una misma familia, y que la situación quedó resuelta con presencia policial.
Los hechos han ocurrido esta tarde, en torno a las 16.00 horas, momento en el que la Policía Nacional recibió una llamada de alerta que avisaba de una riña entre varios integrantes de una familia en los aparcamientos del establecimiento.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, que actuaron para mediar entre las partes y reconducir la situación. La intervención concluyó sin que fuera necesario practicar detenciones y sin que consten daños personales.
El suceso ha generado expectación entre algunas de las personas que se encontraban en la zona en ese momento.
- Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
- Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres
- Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
- Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
- Raphael abrirá un nuevo festival con cinco conciertos para impulsar la capitalidad cultural de Cáceres
- Extremadura abre este lunes seis puntos presenciales para pedir la regularización extraordinaria de migrantes
- El hostal de Cáceres cuya ubicación encanta a las parejas: 'Le han puesto un 9,4 para viajes de dos personas