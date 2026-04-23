Para promover la salud y fomentar la prevención
El Centro de Salud de Monesterio organiza una jornada de talleres y visitas guiadas
Con el objetivo de acercar los servicios sanitarios a la población y dar a conocer sus instalaciones
El Centro de Salud de Monesterio vivió la jornada de este jueves, 23 de abril, un día muy especial. Decenas de personas participaron en diferentes propuestas dirigidas a dar a conocer instalaciones y servicios propios, así como otros relacionados con recursos asistenciales promovidos desde otras entidades.
Ana Navarro Caballero, enfermera de pediatría y responsable de la organización de la actividad, explica que, durante toda la mañana, usuarios, pacientes y público en general, pudo recorrer diferentes stands informativos, en los que se dieron a conocer los servicios que ofrece la mancomunidad de Tentudía, a través de su Programa de Familia, la Oficina de Igualdad y Dinamización Deportiva, así como otras disciplinas sociosanitarias, como la terapia ocupacional, en colaboración con Claudia Manzano.
En colaboración con el ayuntamiento, la jornada se inició con la invitación a un desayuno saludable para todos los asistentes. Posteriormente, a través del gimnasio RunaSport hubo sesión de pilates. También se concertó la visita del alumnado de 5º de Primaria, del colegio El Llano, quienes, además de recorrer todas las dependencias, conocieron los servicios veterinarios, de asistencia social, fisioterapia y gimnasio.
“Tenemos que hacer ver a la población que el Centro de Salud también es un lugar de prevención”, expone la enfermera de pediatría. En este contexto, se hace fundamental mostrar a la población “todos los recursos adyacentes” que el sistema pone a su disposición, como estructura básica del primer nivel de atención sanitaria que, además de la atención médica, contribuye a la prevención de enfermedades que favorezcan el bienestar de la ciudadanía.
Taller de atragantamiento
Especialmente dirigido al público infantil, el centro organizó un taller de actuación ante atragantamientos. A través de distintas maniobras, los escolares aprendieron a actuar con rapidez ante una asfixia por atragantamiento, convirtiéndolos en guardianes de salud, capaces de auxiliar a compañeros o familiares.
Ana Navarro, incide en la necesidad de abordar este tipo de educación preventiva para la salud desde los centros escolares. “La asistencia en primeros auxilios es muy importante”, asevera. Durante estas semanas, el equipo de Pediatría está realizando actividades comunitarias fuera del centro. El alumnado de Calera de León ha aprendido a seleccionar alimentos saludables. Niños y niñas de Montemolín y Monesterio han recibido clases de Reanimación Cardio pulmonar, (RCP) y maniobra de atragantamientos, (Heimlich)… Además, durante el mes de mayo se realizarán unas jornadas específicas sobre higiene de manos.
La jornada, incluida en el proyecto ‘Estrategia de Salud Comunitaria de Extremadura’, estuvo organizada por el Área de Salud de Llerena-Zafra, a través del Centro de Salud de Monesterio, en colaboración con el ayuntamiento, la mancomunidad de Tentudía, el colegio de Infantil y Primaria El Llano y el gimnasio RunaSport.
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