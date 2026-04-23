Higuera de Vargas (Badajoz) se prepara para la VII Feria de la Caza y la Gastronomía Cinegética

La localidad pacense de Higuera de Vargas celebrará los próximos días 25 y 26 de abril la séptima edición de su Feria de la Caza y la Gastronomía Cinegética (Fhicaza). La presentación oficial del evento ha tenido lugar este jueves en la sala de prensa de la Diputación de Badajoz, donde se ha destacado la importancia de esta cita para poner en valor la trascendencia de la caza, no solo como práctica deportiva, sino como un pilar fundamental para la economía y la conservación del patrimonio natural de la provincia.

Motor económico del mundo rural

El vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, ha calificado la caza como una "actividad prioritaria" para la institución, al estar estrechamente ligada a las raíces y a la esencia del territorio. Farias subrayó que el sector actúa como un potente motor de generación de riqueza y es una herramienta clave en la lucha contra la despoblación en el ámbito rural. En este sentido, la feria se integra en el conjunto de actuaciones patrocinadas por la Diputación para dar visibilidad a las localidades de la provincia y reforzar su potencial productivo.

Cifras de un sector clave

Para dimensionar el impacto de esta actividad, se han recordado datos de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) que sitúan a la región con más de 3.200 cotos. Solo en la provincia de Badajoz se encuentran 1.750 de ellos, lo que supone que el 84% de la superficie provincial —más de 1,8 millones de hectáreas— está dedicada a la gestión cinegética. Bajo este contexto, el alcalde de Higuera de Vargas, Ángel Cabalgante, ha invitado a los extremeños a participar en una cita que espera recibir a unos 4.000 asistentes, lo que supondría casi duplicar el aforo registrado el año pasado.

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Novedades y programación

Por su parte, el organizador de la feria, Alberto Covarsi, ha puesto el foco en la necesidad de fomentar el relevo generacional en la actividad para asegurar el cuidado del medio ambiente. Como novedades para este 2026, Fhicaza ensalzará la labor de las realas locales y presentará de forma oficial a ‘Toby’, la mascota que se convertirá en la imagen del evento. La programación está diseñada para todos los públicos e incluye exhibiciones técnicas, talleres, conciertos y degustaciones de gastronomía cinegética, donde los visitantes podrán probar platos tradicionales elaborados con productos de la zona.