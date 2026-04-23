Monesterio recupera la memoria de su club de fútbol a través de la figura de sus juntas directivas

Casi 300 personas acudieron a la presentación del libro titulado, ‘De Francisco Espacio a Urbano Martínez. 1973-2025’, que recopila parte de la historia del Club Polideportivo Monesterio a través de sus presidentes y sus juntas directivas.

La actividad, organizada por el ayuntamiento dentro de las propuestas incluidas en su Semana Cultural, se celebró en el auditorio municipal de la casa de la cultura, contó con la presencia de la alcaldesa, Loli Vargas; el mítico jugador y entrenador José Vasco; el actual presidente del club, Urbano Martínez y el director de la emisora municipal, Radio Monesterio, Rafa Molina, encargado de recopilar la información que contiene esta publicación, editada, gracias al apoyo de la Imprenta Provincial de la Diputación de Badajoz.

Asistieron antiguos jugadores, presidentes del club, directivos, muchos socios y socias y aficionados, quienes participaron activamente en una presentación que se abrió con la intervención de la alcaldesa. Loli Vargas destacó la importancia de haber “rescatado esa información que, corría el riesgo de perderse con el paso del tiempo y que, a partir de ahora, comienza a formar parte del patrimonio y de la memoria colectiva de Monesterio”.

Del mismo modo se refirió a todos los que “forman y han formado parte” del club durante este medio siglo: “Cada uno, desde vuestro papel, habéis contribuido a que el Club Polideportivo Monesterio siga siendo lo que es hoy… sobre todo, ilusión”. La alcaldesa concluyó expresando el deseo de que, este libro, deje de ser “un recuerdo del pasado y se convierta en herramienta para el futuro, para que, quienes vienen detrás, valoren y sigan construyendo sobre lo que otras personas iniciaron hace más de 50 años”.

Historia de un pueblo

Refiriéndose a la entidad amarilla, José Vasco, incidió en que, esta publicación “forma parte de la historia de nuestro querido pueblo”. Del mismo modo, mostró su “respeto y admiración” hacia todos los presidentes quienes, “con muchas agallas tiraron de la bandera del club”.

“Queremos devolver al club al lugar que se merece”, expresó el actual presidente. Para alcanzar este objetivo, Urbano Martínez pidió “la colaboración y el apoyo” de la sociedad local. Finalmente, solicitó “que estos libros lleguen a la escuela para que los niños, conozcan la historia de su club”.

Una vez finalizado el acto institucional se abrió un interesante coloquio lleno de anécdotas, vivencias, hitos y momentos destacados, en la que intervinieron presidentes, entrenadores y jugadores. Entre ellos, Manuel Villalba, hijo de José Villalba (El Sillerino), segundo presidente del club; Francisco Martínez, (El Gallo), entrenador que llevó al Monesterio a la categoría Nacional; Juan Ortega, jugador, entrenador y presidente de la entidad; así como los presidentes Felipe Martínez, José Luis Cubero; Eduardo Contreras y Eduardo Garrón. También compartió charla el jugador Edu Moya y el entrenador Agustín Zoilo, prologuista de esta publicación.

Miembros del taller Cadenetas y Letras de la biblioteca / Cedida

Cadenetas y Letras

Paralelamente, Inma Molina, responsable de la biblioteca municipal y Fali Jiménez, monitora de croché, presentaron el proyecto ‘Cadenetas y Letras’, que, a través de manualidades con ganchillo, pretende incentivar el gusto por la lectura. Para la ocasión elaboraron unos más que originales marcapáginas de croché que, una vez finalizado el acto, se repartió entre todos los asistentes.

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El acto, vestido de los colores amarillo y azul, colores de la enseña del club, se vio fortalecido con una interesantísima exposición de fotos, trofeos, equipaciones y recortes de prensa, cedidos para la ocasión por José Carlos Pizarro.