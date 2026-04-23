Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Exigen una reunión «urgente» con el ayuntamiento y el Ministerio de Fomento sobre el suministro de agua potable, el que ahora carecen, y para abordar los cambios en el proyecto, en el que se ha elevado la cota de la vía con respecto a las casas

Los adjudicatarios empiezan a recoger ya las primeras frutas y verduras. Comparten cosecha, consejos y mañanas de convivencia en la barriada

Cientos de escolares leerán la novela de Cervantes en el Museo Luis de Morales. La programación incluye también citas con música, cuentacuentos y juegos de cartas hasta el domingo

Antonio Sáez Delgado pronuncia esta tarde en el salón de actos de Cajalmendralejo una conferencia sobre "el escritor perseguido por el Premio Nobel"

Noticias relacionadas

Daniel Casado y Alberto Terrón presentan un recital en el que se abordan cuestiones tan diversas como el cambio climático, la igualdad de género o la inteligencia artificial