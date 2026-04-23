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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Vecinos de la carretera de Sevilla de Badajoz denuncian "desinformación y caos" por las obras
Exigen una reunión «urgente» con el ayuntamiento y el Ministerio de Fomento sobre el suministro de agua potable, el que ahora carecen, y para abordar los cambios en el proyecto, en el que se ha elevado la cota de la vía con respecto a las casas
Los huertos de Llera, cuatro meses después: "Ya nos estamos surtiendo de todo y además es cien por cien ecológico"
Los adjudicatarios empiezan a recoger ya las primeras frutas y verduras. Comparten cosecha, consejos y mañanas de convivencia en la barriada
Seis colegios, un Quijote y un maratón: la gran mañana cultural que vive hoy Badajoz
Cientos de escolares leerán la novela de Cervantes en el Museo Luis de Morales. La programación incluye también citas con música, cuentacuentos y juegos de cartas hasta el domingo
Badajoz se cita hoy con el universo literario de Antonio Lobo Antunes
Antonio Sáez Delgado pronuncia esta tarde en el salón de actos de Cajalmendralejo una conferencia sobre "el escritor perseguido por el Premio Nobel"
'La Arquitectura del Pájaro' lleva poesía y música al Hospital Centro Vivo de Badajoz
Daniel Casado y Alberto Terrón presentan un recital en el que se abordan cuestiones tan diversas como el cambio climático, la igualdad de género o la inteligencia artificial
- Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
- Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
- Un menú de 45 euros pone la cocina cacereña en el foco nacional
- El hostal de Cáceres cuya ubicación encanta a las parejas: 'Le han puesto un 9,4 para viajes de dos personas
- Las tunas ganan terreno en Las Cuatro Esquinas y una multitud canta y baila con ellas a la Virgen de la Montaña de Cáceres
- San Jorge, patrón de Cáceres, protagoniza una noche de fuego, tradición y búsqueda de tesoros ocultos
- La quema del dragón de Cáceres moviliza a una veintena de agentes para garantizar la seguridad
- Viaje al pasado: el 'Tren de los 80' ofrece una experiencia histórica entre Cáceres y Valencia de Alcántara