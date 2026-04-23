Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas

Nuevo tiroteo en Badajoz. Esta vez en el parque del Rivillas, donde al menos cuatro personas se han enfrentado entre sí a tiros.

Los hechos han sucedido a primera hora de la tarde, en la zona entre los puentes de San Roque y el de la carretera de Sevilla, donde ahora mismo hay un amplio despliegue de la Policía Nacional para tratar de localizar a los implicados.

Fuentes de la comisaría confirman el tiroteo, pero, de momento, no ofrecen más detalles de lo sucedido a la espera de que avance la investigación.

Según testimonios recogidos por este diario, se han escuchado al menos una decena de detonaciones y los implicados, vestidos de negro, habrían huido a la carrera del lugar hacia la zona de La Picuriña y la avenida Santo Cristo de la Paz, donde hay numerosos agentes en este momento recabando pruebas y testimonios.

Refugiados en una farmacia

Según ha explicado Mariano Enrique, el director de la oenegé YMCA, cuyo local está ubicado en esta avenida, ha visto cómo dos jóvenes huían a la carrera y se refugiaban en la farmacia, justo enfrente de su sede. Las empleadas han pensado en un primer momento que entraban a robar, pero "enseguida se han dado cuenta de que lo que hacían era protegerse de los tiros", ha contado.

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Los agentes y vehículos policiales junto a la farmacia de la avenida Santo Cristo de la Paz. / R. P.

De momento, parece que ninguna persona ha resultado herida.