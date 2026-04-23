Suceso
Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
Se han escuchado una decena de detonaciones y los implicados han huido a la carrera, según varios testigos. La Policía Nacional se ha desplegado en la zona para tratar de localizarlos
Nuevo tiroteo en Badajoz. Esta vez en el parque del Rivillas, donde al menos cuatro personas se han enfrentado entre sí a tiros.
Los hechos han sucedido a primera hora de la tarde, en la zona entre los puentes de San Roque y el de la carretera de Sevilla, donde ahora mismo hay un amplio despliegue de la Policía Nacional para tratar de localizar a los implicados.
Fuentes de la comisaría confirman el tiroteo, pero, de momento, no ofrecen más detalles de lo sucedido a la espera de que avance la investigación.
Según testimonios recogidos por este diario, se han escuchado al menos una decena de detonaciones y los implicados, vestidos de negro, habrían huido a la carrera del lugar hacia la zona de La Picuriña y la avenida Santo Cristo de la Paz, donde hay numerosos agentes en este momento recabando pruebas y testimonios.
Refugiados en una farmacia
Según ha explicado Mariano Enrique, el director de la oenegé YMCA, cuyo local está ubicado en esta avenida, ha visto cómo dos jóvenes huían a la carrera y se refugiaban en la farmacia, justo enfrente de su sede. Las empleadas han pensado en un primer momento que entraban a robar, pero "enseguida se han dado cuenta de que lo que hacían era protegerse de los tiros", ha contado.
De momento, parece que ninguna persona ha resultado herida.
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