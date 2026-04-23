Educación y medio ambiente
Oliva de la Frontera y Zahínos (Badajoz) abren las puertas de su proyecto de permacultura escolar
Familias y docentes conocen los avances de los huertos y sistemas de compostaje financiados a través de los Presupuestos Participativos
La Crónica de Badajoz
El Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz ha organizado jornadas de puertas abiertas simultáneas en los colegios públicos Maestro Pedro Vera, de Oliva de la Frontera, y Luis Chamizo, de Zahínos. La actividad permitió a las comunidades educativas conocer de primera mano los progresos del proyecto 'Diseños Permaculturales en Comunidades Educativas', una iniciativa enmarcada en los Presupuestos Provinciales Participativos 2024.
Aprendizaje sostenible
Durante los talleres prácticos, familias, alumnos y docentes recorrieron los huertos escolares, concebidos como aulas verdes al aire libre. El hilo conductor de la jornada fue la demostración de los resultados del curso 2025-2026, con especial énfasis en el funcionamiento de las composteras instaladas con la participación del alumnado. Estas infraestructuras permiten transformar residuos orgánicos —procedentes del comedor escolar en Oliva y de las familias en Zahínos— en compost para el cuidado del suelo.
Además, el proyecto profundiza en valores como el aprovechamiento del agua de lluvia y la responsabilidad medioambiental. Con una inversión total de 30.000 euros, el objetivo es introducir la permacultura en el entorno escolar para que estas dinámicas de respeto al entorno perduren en el tiempo más allá de la vigencia del propio proyecto.
Participación ciudadana
Esta iniciativa tiene su origen en una propuesta ciudadana aprobada en la Delegación Territorial Sierra Suroeste. Al financiarse a través de los Presupuestos Participativos, se refuerza el papel de la ciudadanía al permitirle proponer y decidir directamente sobre actuaciones de interés para sus municipios. La creación de estas redes participativas busca implicar a toda la comunidad educativa en un modelo de gestión de recursos más inteligente y resiliente.
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