Vecinos de la carretera de Sevilla de Badajoz denuncian "desinformación y caos" por las obras

A perro flaco, todos son pulgas. Eso es lo que piensan los vecinos del paraje de San Gabriel sobre las obras de desdoblamiento de la carretera de Sevilla, que sufren a diario y de las que hasta ahora han visto más inconvenientes que ventajas. Denuncian que existe «desinformación y caos» y lamentan que no se cuente con ellos, pese a que son los principales afectados por estos trabajos.

Sus quejas se dirigen en dos direcciones: al Ministerio de Fomento, responsable de la obra, por los cambios en el proyecto que van a dejar las casas del margen derecho (dirección Sevilla) por debajo de la cota de la nueva carretera, y al Ayuntamiento de Badajoz, al que reclaman que aproveche esta actuación para llevarles el agua potable, suministro básico del que hasta ahora carecen, a pesar de que muchas de las casas datan de los años 70 (algunas tampoco tienen saneamiento y usa pozos sépticos).

Los vecinos del paraje de San Gabriel -con una veintena de viviendas- llevan tiempo reclamando que se amplíe la red de abastecimiento y vieron en las obras de desdoblamiento de la carretera de Sevilla la oportunidad para que su demanda se hiciera realidad. Se reunieron con el alcalde, Ignacio Gragera, en 2023 y les dijo que se iba a estudiar su problema. Sin embargo, aseguran que aún están a la espera de una respuesta. Han visto cómo se están colocando tubería de abastecimiento, pero no tienen claro que eso signifique que de sus grifos salga agua apta para el consumo humano. «No se está haciendo la conexión a las viviendas y cómo el ayuntamiento no comunica nada...». «Una vez que cierren eso no nos ponen agua ni nada», teme Antonio Calderón, uno de los vecinos.

Ahora se abastecen de pozos, pero el agua no es potable, por lo que tienen que acarrear con botellas para beber y cocinar. Además, las lavadoras y calentadores se les estropean «cada dos por tres», asegura Isabel Rodríguez, otra las vecinas. Todos los afectados recuerdan que pagan IBI y también la nueva tasa de basura, pero, por contra, «no tenemos derecho a servicios básicos», critica Jenaro García, otro de los afectados.

Conexión a las viviendas

El ayuntamiento, a preguntas de este diario, asegura que, aprovechando las obras de la carretera de Sevilla, se han instalado infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua, pero el problema de la conexión al suministro «en algunos casos» deriva de que hay viviendas «que no cumplen actualmente con todos los requisitos técnicos exigidos por la empresa suministradora», es decir, Aqualia.

Fuentes de la concesionaria, por su parte, explican que la obra la está ejecutando el Ministerio de Fomento y que todavía no ha concluido la ampliación de la red, por lo que no está conectada al servicio general de Badajoz. Antes tiene que ser recepcionada por el ayuntamiento y a las viviendas llegará el agua potable cuando «regularicen su situación urbanística: si todas las casas cumplen los requisitos, se conectarán», señalan desde Aqualia.

El otro frente que tienen abierto los residentes del paraje de San Gabriel tiene que ver con los cambios realizados en el proyecto del desdoblamiento de la carretera y afecta, sobre todo, a los vecinos de la margen derecha en sentido a Sevilla. Según denuncian, se ha incorporado un carril bici que no estaba previsto, se han ampliado las aceras y se ha elevado la cota de la vía 15 centímetros, por lo que sus casas quedarán por debajo, sin que se les haya informado. «Si queda a más altura, nos va a entrar el agua, el barro y no vamos a poder meter los coches con ese escalón», explica Agustín Cabanillas, uno de los vecinos.

Una arqueta que marca la nueva cota de la vía, que se ha elevado 15 centímetros con respecto a las casas. / Jota Granado

En algún caso, como en el de José Luis Sanjuán, se han encontrado con una señal en su casa y un encargado de la obra le ha dicho que tenía que tirar el muro para ganar un metro, sin que tengan conocimiento de que le hayan expropiado ese terreno.

Los afectados aseguran que en la reunión que mantuvieron en 2023 con responsables de Fomento les dijeron que no tenían que preocuparse por los accesos a sus viviendas, solo se cambiarían de manera puntual durante los trabajos, pero que se repondrían tal y como estaban antes.

«A mí me dicen que corte la puerta y haga un escalón», se queja José Manuel Rodríguez. «Han subido las cotas y no nos han informado; nos quedan encajonados y no nos han mandado ni un escrito sobre cómo vamos a hacer ni quién lo va a pagar». A él, según denuncia, incluso le han causado importantes desperfectos en la fachada. «Estuve dos días de viaje y me encontré con un montón de ripios y la fachada rota», dice.

Respuesta de Fomento

A preguntas de este diario sobre las quejas de los vecinos, la Delegación del Gobierno en Extremadura recordó que el modificado del proyecto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 8 de septiembre de 2025 y que se sometió a información pública para que se pudieran presentar alegaciones.

Las mismas fuentes reconocen que los cambios introducidos eran «bastantes» atendiendo a diferentes demandas y obligaban a realizar nuevas expropiaciones que afectan a cuatro fincas distintas por el trámite de urgente ocupación.

Las modificaciones permitirán dar continuidad al camino público de Olivenza a Talavera la Real para evitar un nuevo acceso y convertir en unidireccional un tramo de 400, para regular los movimientos de acceso a la urbanización Los Montitos de manera más ordenada y dotar de acerado a su paso por la estructura sobre el arroyo San Gabriel.

Además, las aceras previstas inicialmente no cumplían con los parámetros de accesibilidad y se amplían a hasta los 2,20 metros. Aunque se iban a aprovechar las existentes, finalmente la rasante actual de la carretera se elevó.

De igual modo, se atendió la petición del Ayuntamiento de Badajoz sobre la creación de un carril bici por la margen derecha y separado por la vía de servicio hasta la entrada de Campomanes.

También se mejora el desagüe a petición de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y se amplían las obras de drenaje transversal. Otro de los cambios, según la delegación del Gobierno, viene a atender la reivindicación de los vecinos sobre el agua potable, incorporando las canalizaciones, tras un acuerdo entre el Ayuntamiento de Badajoz y Demarcación de Carretera del Estado.

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Protestas

Los vecinos, que recuerdan que la fecha para el final de las obras era este mes de abril, aunque aún quedan meses por delante, exigen una reunión «urgente» con responsables del ayuntamiento y de Fomento y están dispuestos a movilizarse «porque nos están dando largas, pero no soluciones», afirman.