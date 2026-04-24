Música en directo
Agus Moriano ofrece en Badajoz un homenaje al cantautor Luis Eduardo Aute bajo el título 'Al alba'
El concierto será en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, este viernes, a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo
Bajo el título de ‘Al alba’ el cantante Agus Moriano ofrecerá en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés este viernes a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, un homenaje al cantautor Luis Eduardo Aute.
Acompañado por la artista Caty del Viejo, presentará al público una selección de obras que marcó profundamente su sensibilidad artística desde la adolescencia. Agus Moriano fue componente del ‘dúo Voz de Luna’ de Badajoz como guitarrista.
Después de un tiempo de cierta inactividad durante la pandemia, decidió poner música y voz a canciones de cantautores españoles y latinoamericanos, haciendo especial hincapié en autores extremeños.
Acompañado de Caty del Viejo
Caty del Viejo es presidenta de la Asociación Artística Prisma Badajoz y compagina su labor pedagógica con una intensa actividad artística. Ha participado en múltiples exposiciones, así como en recitales de poesía y diversas actuaciones dentro del ámbito de la interpretación, consolidando un perfil artístico versátil y comprometido con la cultura.
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