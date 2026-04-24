Conseguir medallas de oro cuando se lucen canas: Badajoz acoge las Olimpiadas Hispanolusas para Mayores

Medallas de oro, plata y bronce para los ganadores de distintas disciplinas como la petanca, dianas o tres en raya. Badajoz albergará el 28 de abril a partir de las 10.00 horas, las II Olimpiadas Hispanolusas de Centros de Personas Mayores en las instalaciones deportivas de la Granadilla bajo el nombre 'Silver Games'. Esta iniciativa que ha sido impulsada por Caser Residencial Guadiana, el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), la concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación Municipal de Deportes (FMD), tiene como objetivo promover el envejecimiento activo, combatir la soledad no deseada, favorecer la integración social y sobre todo, fomentar la actividad física de los mayores.

Las olimpiadas han sido presentadas hoy por el director gerente del IMSS, José Antonio Expósito y el director de Caser Residencial Guadiana, Adolfo Portillo. Expósito ha explicado que este tipo de programas ayudan a reconocer la memoria de los que un día "contribuyeron con su esfuerzo y dedicación a construir la ciudad". Por su parte, Portillo ha destacado el "espíritu competitivo" que tuvieron los centros el año pasado, que ha desembocado en "horas de entrenamiento" para ganar las medallas de oro de esta edición.

Un deporte con bolsas de maíz

Los campeones en las distintas pruebas recibirán medallas de oro, plata y bronce, como en los Juegos Olímpicos. Los mayores competirán en varias modalidades de destreza, agilidad y precisión como petanca, puntería con latas o conos, diana, tres en raya o el deporte estadounidense 'cornhole', en el que los deportistas deberán lanzar bolsas rellenas de maíz hacia un agujero que se encuentra a varios metros de su posición. "El 'cornhole' tuvo mucho éxito en las anteriores jornadas", ha declarado el director de Caser.

Nuevos participantes

A las segundas olimpiadas se sumarán las residencias portuguesas del Centro Humanitário de la Cruz Vermelha Portugesa, el Lar Júlio Alcântara Botelho y la Universidade Sénior gracias a la colaboración de la Câmara Municipal de Elvas. Estos centros se unirán a los que ya participaron en la primera edición de 2025, que fueron Caser Residencial, DomusVi, La Granadilla, Puente Real, Virgen de la Soledad y la Fundaçao António Gonçalves de Elvas.

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La jornada incluirá un desfile inaugural donde todos los participantes serán presentados. Además, habrá una entrega de medallas a los ganadores de las distintas disciplinas al término de las pruebas.