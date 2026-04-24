Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo, investidura de GuardiolaSan JorgeBajada de la VirgenSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Los bomberos de Badajoz auxilian al conductor de una furgoneta atrapada en la salida del parking de Conquistadores

El vehículo ha quedado enganchado por el climatizador instalado en el techo

Ha ocurrido en el acceso de Manuel Saavedra Palmeiro y no se han registrado heridos

La furgoneta que ha quedado atrapada en la salida del parking.

La furgoneta que ha quedado atrapada en la salida del parking. / Cedida

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

Una furgoneta de reparto quedó atrapada esta tarde al intentar salir del parking de Conquistadores, en Badajoz, por el acceso de Manuel Saavedra Palmeiro, según han informado fuentes del parque municipal de bomberos a este diario.

El vehículo llevaba instalado en la parte superior un sistema de climatización, que fue el elemento que impactó contra el techo de la salida. Según las mismas fuentes, la furgoneta había entrado al aparcamiento por Fernando Calzadilla, una zona con mayor altura por la que acceden habitualmente vehículos de mayores dimensiones, como camiones vinculados a la zona comercial.

El problema se produjo cuando el conductor intentó abandonar el aparcamiento por otra salida, sin advertir la diferencia de altura. "No se ha dado cuenta y ha salido por otro lado", han explicado los bomberos.

A su llegada, los efectivos comprobaron que trabajadores de la zona ya habían liberado parcialmente el vehículo, después de cortar una chapa que dificultaba la maniobra. Los bomberos revisaron la furgoneta y confirmaron que no presentaba daños importantes en el techo ni estaba encajada de forma grave.

Sin fuego ni heridos

Los efectivos ayudaron a sacar la furgoneta marcha atrás, sin que fuera necesaria una intervención de mayor alcance. "Le hemos ayudado un poco a sacar la marcha atrás y ya está", han señalado.

Aunque en un primer momento se alertó de un posible olor a humo, los bomberos han aclarado que procedía del embrague del vehículo, debido a los intentos de mover la furgoneta. "No ha habido fuego ni ha habido nada", han indicado.

Noticias relacionadas

En el interior del vehículo viajaba un único ocupante, que no resultó herido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
  2. El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables
  3. Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
  4. Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge
  5. El cierre de El Cañeo pone de manifiesto la fragilidad de la hostelería en los barrios de Cáceres
  6. Fotogalería | Las imágenes del gran desfile de San Jorge en Cáceres
  7. Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
  8. Plasencia se llenará de música acústica con doce horas y doce escenarios para el festival Primeras Flores Amarillas de homenaje a Robe

Los bomberos de Badajoz auxilian al conductor de una furgoneta atrapada en la salida del parking de Conquistadores

Los bomberos de Badajoz auxilian al conductor de una furgoneta atrapada en la salida del parking de Conquistadores

Todo lo que preocupa a las familias primerizas se responde este viernes en Badajoz

Goteras, humedades, bajantes en mal estado e iluminación escasa: así está el parking de Santa María en Badajoz

Goteras, humedades, bajantes en mal estado e iluminación escasa: así está el parking de Santa María en Badajoz

Vecinos de Badajoz, tras el tiroteo de San Roque: "Alguien tiene que hacer algo. Queremos recuperar nuestra tranquilidad"

Vecinos de Badajoz, tras el tiroteo de San Roque: "Alguien tiene que hacer algo. Queremos recuperar nuestra tranquilidad"

Agus Moriano ofrece un homenaje al cantautor Luis Eduardo Aute bajo el título 'Al alba'

Agus Moriano ofrece un homenaje al cantautor Luis Eduardo Aute bajo el título 'Al alba'

La imagen de la Virgen de la Piedad de Almendralejo será retirada para su restauración preventiva

La imagen de la Virgen de la Piedad de Almendralejo será retirada para su restauración preventiva

La Policía Nacional desarticula en Villanueva un grupo vinculado a 37 delitos contra el patrimonio

La Policía Nacional desarticula en Villanueva un grupo vinculado a 37 delitos contra el patrimonio

El deporte en Badajoz recibe un nuevo empujón: 113.000 euros para clubes y eventos

Tracking Pixel Contents