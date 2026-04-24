El colegio El Llano de Monesterio celebra una Semana Cultural que defiende sus raíces

Con la celebración del Día del Centro, el alumnado del colegio de Infantil y Primaria El Llano, de Monesterio, cerraba este viernes, 24 de abril, una intensa semana de actividades, enmarcadas en una Semana Cultural que, en esta edición ha estado marcada por el sentimiento de “sentirse de Monesterio”.

Con los objetivos de fomentar el aprendizaje activo, la creación y la promoción de valores como la convivencia o la expresión artística, fuera de la rutina diaria de las aulas, el equipo directivo del centro diseño un amplio programa de actividades, en el que han destacado talleres relacionados con Monesterio. Artesanía, lugares y hasta la creación de un ‘Pasapalabra’ local, han formado parte de las propuestas.

Marisa Martínez, jefa de estudios de El Llano, explica que, el conjunto de actividades, “se ha diseñado con el objetivo de llegar al alumnado de todas las edades”. Entre las propuestas más destacadas, un taller de abejas y miel, borlones de croché, cuentacuentos, yoga, música, dibujo de monumentos del casco histórico, talleres sensoriales, un campeonato de mojón, (deporte autóctono de la localidad), e incluso, un taller de elaboración de quesos, en el que, los participantes se llevaron a casa el queso que habían fabricado. Además, con la intención de dar a conocer los recursos de los centros museísticos de la localidad, niños y niñas han visitado el Museo del Jamón, el Museo Etnográfico y el Museo de la Seta.

Taller de elaboración de quesos en el cole / Cedida

Alarma musical

Dos de las actividades que más han llamado la atención han sido, “una exposición de pinturas de los niños de 5º y 6º de Primaria”, que se ha exhibido en el hall del edificio principal y la denominada “alarma musical”, que, durante la semana, cambió el estridente sonido de la sirena que anuncia los cambios de actividades y mara el inicio de clases, el comienzo y final de los recreos y la hora de salida, por actuaciones musicales de niños y niñas de 6º de Primaria, con los instrumentos que tocan en la Escuela Municipal de Música.

En este apartado musical, también destaca la visita al centro educativo de los hermanos, José, Felipe y Silvestre Martínez Chaves, miembros de la legendaria banda ‘Los Riscos’, quienes, acercaron la música al alumnado de 3 y 4 años, a través de una charla didáctica en la que no faltó el acompañamiento musical con multitud de instrumentos.

Cuentacuentos en las aulas del colegio El Llano / cedida

Día del centro

El viernes, como colofón, el colegio preparó la celebración del Día del Centro. Con la intención de compartir un desayuno saludable, (pan con aceite y azúcar), con toda la comunidad educativa, la entrada al cole se retrasó hasta las 10.00 de la mañana. Posteriormente, se desarrollaron diferentes talleres hasta la hora de salida.

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Marisa Martínez destaca la “implicación” de docentes, alumnado, madres, padres, asociaciones y toda la comunidad local que, “no dudan en colaborar en cada una de nuestras propuestas”.