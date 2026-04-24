El deporte en Badajoz recibe un nuevo empujón: 113.000 euros para clubes y eventos

La Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Badajoz ha abierto el plazo de la convocatoria para las subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro, por un lado, y la organización de eventos deportivos en la ciudad durante 2026.

Esta anualidad cuenta con una cuantía total de 113.000 euros en dos convocatorias que tienen el mismo fin, como es la promoción y fomento del deporte en Badajoz y especialmente en categorías base e intermedia.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde este jueves 23 de abril y la primera de ellas está dotada con 63.000 euros para subvenciones con destino a entidades deportivas sin ánimo de lucro en Badajoz en categorías base e intermedias hasta la edad de 19 años incluida.

La cuantía se distribuye en el programa A para el fomento de fútbol, con 10.000 euros; el B para el fomento del fútbol sala, con 3.000 euros; el C para el fomento de otros deportes colectivos, con 35.000 euros; y el D para el fomento de deportes individuales, con 15.000 euros.

Esta línea tiene como fin promocionar la práctica deportiva de base, el deporte en el ámbito escolar y fomentar las actividades físicas de carácter extraescolar, así como la iniciación al deporte de competición, según indica el ayuntamiento en nota de prensa.

Por otro lado, la segunda convocatoria de subvenciones está destinada a entidades sin ánimo de lucro para la organización de eventos deportivos, con una dotación de 50.000 euros para la organización y desarrollo de eventos que fomenten y promocionen el deporte en la ciudad, consolidándola como un referente deportivo.

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Esta convocatoria se distribuye en el programa A, dirigido a eventos con carácter popular y recreativo con 15.000 euros; el B, para eventos con carácter de ámbito regional y local con 20.000 euros; y el C, para eventos con carácter nacional con 15.000 euros.