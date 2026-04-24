Goteras, humedades, bajantes en mal estado e iluminación escasa: así está el parking de Santa María en Badajoz

El aparcamiento subterráneo de la plaza de Santa María en Badajoz, en pleno corazón del Casco Antiguo, necesita una buena puesta a punto.

Gran parte de los sensores de presencia del parking se encuentran estropeados y habría que revisar los detectores de todas las plantas. El nivel de iluminación además es insuficiente. En las instalaciones existen "numerosos" equipos de iluminación con defectos y "no se alcanzan los valores de iluminación y uniformidad que exige la normativa aplicable".

También se tiene que revisar y reparar la centralita de gases, que no funciona de modo automático, solo manualmente.

"Cada vez que llueve se desprenden sedimentos de las paredes"

No son los únicos desperfectos. En materia de saneamiento, se tendrían que limpiar y sustituir las rejillas de evacuación de aguas que están atascadas y llenas de tierra debido a las humedades existentes en paredes, goteras y fugas de las tuberías, "por lo que cada vez que llueve se desprenden sedimentos de las paredes", lo que ocasiona que se llenen de impurezas. Asimismo hay que limpiar los sumideros de PVC, que se encuentran "deteriorados y cegados" con cemento en las tres plantas del aparcamiento.

Las rejillas exteriores de acceso al parking están "tapadas con hormigón", por lo que el agua de lluvia entra en el interior de las instalaciones. Haría que sustituirlas por unas nuevas.

Aún hay más. "Numerosos bajantes y colectores horizontales se encuentran con fugas, en mal estado y desembocados, lo que genera numerosas goteras y ocasiona el atasco de alcantarillas y sumideros, así como la inutilización de plazas de aparcamiento". Y "la fosa séptica no funciona en modo automático", por lo que habría que revisar la instalación eléctrica.

No se ha vuelto a pintar

En cuanto a los revestimientos, las instalaciones requieren un repaso general de la pintura de todas las plantas, incluidos los accesos, pues desde que se construyó el parking (hace veinte años, en 2005), no se ha vuelto a pintar. Del mismo modo, habría que repasar la señalización de las plazas de aparcamiento, los viarios, direcciones y estacionamientos de minusválidos. También la denominación de las plazas municipales y se deben sustituir los solados y alicatados en mal estado.

Las carpinterías no se quedan atrás. Se tiene que reparar y sustituir varias puertas.

El Ayuntamiento de Badajoz está a punto de acometer todos estos arreglos. Anunció que lo haría y ahora acaba de sacar a licitación las obras, con un presupuesto de 148.400 euros y un plazo de ejecución de 105 días.

¿Dónde se encuentra?

La descripción de todos los desperfectos que presentan estas instalaciones figuran en la memoria del pliego de condiciones para contratar estos trabajos de reparación, elaborado por el servicio municipal de Gabinete de Proyectos.

Este aparcamiento subterráneo se encuentra entre las calles San Pedro de Alcántara, Soto Mancera, Montesinos y Encarnación. El Museo de la Ciudad Luis de Morales está situado sobre el parking, que ocupa una parcela 2.500 metros cuadrados, con tres plantas

El parking de la plaza de Santa María fue construido por la Inmobiliaria Municipal (Inmuba) en 2005 y, según figura en la memoria, "no se han realizado obras de reforma importantes desde su construcción, por lo que se hacen necesarias la mejora y reforma de lo que se detalla en los presupuestos", que no es poco.

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Además de las actuaciones mencionadas, se tiene que sustituir la cabina del ascensor e instalar un nuevo semáforo de salida a la calle Soto Mancera, porque el existente no funciona. Ni el semáforo.