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Investigan a un conductor que circulaba a 235 kilómetros por hora en la A-5 a la altura de Guareña (Badajoz)

Los hechos ocurrieron durante la presentación ante los medios de comunicación de la campaña que la Dirección General de Tráfico estableció de intensificación de vigilancia y control de la velocidad

Imagen de archivo de un radar de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un radar de la Guardia Civil. / Guardia Civil

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Guardia Civil investiga a un conductor que circulaba a 235 kilómetros por hora en la A-5, a la altura del término municipal de Guareña (Badajoz).

Los hechos ocurrieron la semana pasada, durante la presentación ante los medios de comunicación de la campaña que la Dirección General de Tráfico estableció de intensificación de vigilancia y control de la velocidad.

En ese momento, agentes de la Guardia Civil captaron en el cinemómetro en la A-5, dentro del término municipal de Guareña, a un turismo que circulaba a una velocidad que superaba en 115 km/h la permitida para la vía y este tipo de vehículo (120 km/h).

Penas de tres a seis meses de prisión

Ante estos hechos, la Guardia Civil interceptó al turismo e instruyó diligencias como investigado a su conductor, un vecino de Madrid, al considerarlo presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular a 235 km/h, casi el doble de la velocidad establecida. Estas diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito.

Ahora el conductor se enfrenta a penas de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

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La Guardia Civil recuerda que la velocidad excesiva o inadecuada sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tráfico, así como causa concurrente en otros muchos, y aumenta la gravedad de las lesiones en caso de sufrir un siniestro vial. “Respetar los límites de velocidad no es una opción, es una obligación de todos los conductores, para proteger tanto su vida como la de los demás”, concluye.

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