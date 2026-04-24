El sindicato policial Jupol denuncia "la grave escalada" de violencia con armas de fuego que vive Badajoz: "El tiroteo de San Roque marca un antes y un después"

Tras el último tiroteo registrado ayer por la tarde en Badajoz, el sindicato policial Jupol ha denunciado "la grave escalada" de violencia con armas de fuego que vive la ciudad.

Para el sindicato, lo ocurrido ayer en San Roque no es un episodio aislado, sino una dinámica de delitos cada vez más graves, en los que los autores estarían actuando con "una mayor sensación de impunidad".

Jupol afirma que el último tiroteo de San Roque, con disparos en distintos lugares públicos y a plena luz del día, supone "un antes y un después" y marca un punto de inflexión en el "deterioro de la seguridad" en Badajoz. "Ha puesto en riesgo directo a vecinos, trabajadores y menores. No se puede normalizar que un tiroteo con persecución incluida forme parte del día a día de una ciudad, en barrios concurridos" y cerca de zonas escolares y deportivas.

"Lo ocurrido ayer no tiene precedentes recientes por su intensidad y peligrosidad" Sindicato Jupol

"Lo ocurrido ayer —con ráfagas de disparos, personas refugiándose en una farmacia tras la irrupción de individuos armados y escenas de pánico en plena vía pública— no tiene precedentes recientes por su intensidad y peligrosidad".

En este sentido, reprocha al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, que se "escude" en estadísticas generales para reiterar que Extremadura es la región más segura de España y urge que se ponga en marcha un plan de seguridad extraordinario y continuado en el tiempo.

"Medidas contundentes"

El sindicato muestra su "preocupación" porque, lejos de adoptarse medidas "contundentes" desde el inicio de esta escalada de violencia, "la respuesta institucional ha sido claramente insuficiente", valora. A su juicio, el discurso que mantiene Quintana sobre la seguridad en Badajoz está "completamente alejado de la realidad que viven los ciudadanos y choca frontalmente con lo que está ocurriendo en las calles"

"El discurso del delegado del Gobierno sobre la seguridad está completamente alejado de la realidad y choca con lo que está ocurriendo en las calles" Sindicato Jupol

Jupol advierte de que los últimos tiroteos han sembrado el miedo y la intranquilidad en la ciudadanía, mientras que solo se movilizan refuerzos puntuales, no se percibe una estrategia firme y no se informa "con transparencia" a la opinión pública. "Los autores del último tiroteo han actuado sin temor, conscientes de que la respuesta no está siendo proporcional a la gravedad de los delitos. Mientras tanto, la ciudadanía vive con miedo y asiste con incredulidad al silencio institucional", denuncia.

Con ello, se ha contribuido a agravar la situación", asegura el sindicato, que cree que Badajoz ha "superado un límite" y que es el momento de "actuar con firmeza" para tratar de poner freno a este y otros episodios violentos con armas de fuego que se han registrado recientemente en la ciudad, como el atraco de la gasolinera en Gévora, el caso de una menor herida por un proyectil en el patio del colegio San José de Calasanz -por el que no se ha detenido a nadie por ahora- y los ataques registrados en marzo contra viviendas con disparos y cócteles molotov en Cerro de Reyes, San Roque y El Progreso.

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Para ello, Jupol reclama que los responsables institucionales asuman responsabilidades, la puesta en marcha "inmediata" de un dispositivo policial extraordinario y sostenido en el tiempo de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana y medidas firmes que pongan coto a la impunidad con la que están actuando estos grupos.