Conciertos
Lorenzo González se inspira en Robe Iniesta para desarrollar su nuevo proyecto Bulo que debuta en Badajoz: "Hemos aprendido de sus rutinas de trabajo"
El grupo musical Bulo, producido por dos exintegrantes de la banda musical del líder de Extremoduro, actuará este viernes 24 de abril en la Sala La Santa
Lorenzo González es un cantante, compositor y músico español que formó parte de la banda de Robe Iniesta desde 2015. Lorenzo aportaba voz, bajo y guitarra a los proyectos que comenzó a tomar Robe en solitario y fue partícipe en la grabación de álbumes clave de esta etapa del fundador de Extremoduro, como fueron 'Lo que aletea en nuestras cabezas' y 'Destrozares'.
Ahora, Lorenzo ha fundado una nueva banda, llamada Bulo, junto a la guitarra y coros de otro exintegrante de la banda de Robe Iniesta, Woody Amores; el bajo de Ismael Tovar y la batería de Antonio Pintor. Este nuevo grupo musical actuará en Badajoz para presentar sus nuevos y recién creados trabajos. Lo harán esta noche en la Sala La Santa ubicada en la calle Zurbarán a las 23.00 horas. El precio de las entradas varía según el tipo de compra, la anticipada tiene un costo de 12 euros mientras que en taquilla, 15 euros.
P- ¿Cómo surgió el grupo Bulo?
R- Surgió porque Woody y yo siempre hemos estado trabajando juntos y a raíz de estar con Robe, de manera paralela empezamos a trabajar material propio, de ideas que íbamos rescatando de algunas quedadas. Ha sido la lógica de estar siempre juntos.
P- ¿Cómo le ha servido la experiencia de trabajar con Robe para crear este nuevo proyecto?
R- Nos ha servido de mucho porque hemos aprendido de las rutinas de trabajo de Robe. Organizaba con mucho tiempo todo lo que conlleva no solo la música y la letra, sino la parte escénica y demás. Lo más bonito era lo tantísimo que le importaba su trabajo, que muchas veces lo tienes desgastado y lo haces por rutina pero con Robe en ningún momento era un trabajo, sino algo que realmente le gustaba.
P- ¿Cuáles eran algunas de esas rutinas de trabajo de Robe que menciona, y que seguirán para Bulo?
R- Lo primero, Woody y yo nos ponemos a trabajar los temas, enviándonos material y luego, hacemos una pequeña estructura de la idea que queremos para el tema, y sobre todo, trabajar todo el material que tenemos en el local de ensayo. Es decir, poner en pie todo el verdadero sonido que merece el tema.
P- ¿Tienen ideas inspiradas procedentes de sus trabajos con Robe?
R- Sí, al margen de haber sido un compañero o un amigo, es uno de los escritores más importantes de habla hispana. Siempre, lo quieras o no, algo llevas arrastrando de toda esa inspiración que hemos podido vivir junto a él.
P- ¿Cómo esperan que les reciba la ciudad de Badajoz?
R- Esperemos que con todo el cariño como el que nosotros vamos a poner en nuestro material. Hay ganas de directo y el público también quiere ver que estamos haciendo.
P- ¿Qué espera que sea su proyecto en un futuro?
R- Espero que sea un proyecto que tire hacia delante. Sin perder la esencia de lo que queremos hacer y lo que nos apetece. Nos gustaría llegar a un público siendo honestos con nosotros mismos.
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