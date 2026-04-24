Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Alerta de que no se trata de un episodio aislado, sino de hechos que cada vez van a más y en los que los autores actúan "con impunidad". Exige responsabilidades institucionales y la puesta un plan de seguridad extraordinario

La Inmobiliaria Municipal lo construyó hace 20 años en el corazón del Casco Antiguo y desde entonces no se ha sometido a reformas importantes. El ayuntamiento contrata los arreglos por casi 150.000 euros

El grupo musical Bulo, producido por dos exintegrantes de la banda musical del líder de Extremoduro, actuará este viernes 24 de abril en la Sala La Santa

El concierto será en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo

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El concierto tendrá lugar este viernes a las 19.30 horas en Montesinos 22