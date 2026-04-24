Poesía, flamenco y un bingo solidario en las Jornadas Culturales de los pensionistas de Monesterio

Coincidiendo con la Semana Cultural de Monesterio, la asociación de pensionistas organizó una programación propia, paralela y complementaria a la que desarrolla el ayuntamiento, con dos jornadas, destinadas a socios y socias.

El martes día 21, la directiva de la asociación preparó una merienda con dulces para todos sus asociados. A continuación, se celebró un bingo solidario, cuya recaudación está destinada a colaborar económicamente con la asociación extremeña ‘Mi vuelo’, que trabaja en acciones encaminadas a la prevención del abuso sexual en la infancia.

Se da la circunstancia de que, el pasado 9 de abril, el ayuntamiento programó una charla informativa, en la que participó la presidenta de ‘Mi vuelo’, Isabel Muñoz. La actividad, dirigida a madres, padres, abuelos y docentes, congregó a un buen número de pensionistas que, quedaron “impactados”, con los testimonios y los datos dados a conocer. “En ese mismo momento decidimos colaborar con ellos”, expresa la presidenta del colectivo de pensionistas, Cruz Bayón. Con este motivo, se programó un bingo solidario en el que, al precio simbólico de 1 € el cartón, “hemos logrado reunir 300 €”, que harán llegar a esta asociación que trabaja en el acompañamiento psicológico y el asesoramiento legal, para que las víctimas “no estén solas”.

Actuación de la academia de baile de Salva Calderón / Cedida

Poesía y flamenco

El miércoles, día 22, el salón de actos de la asociación de mayores “se quedó pequeño” para acoger a quienes acudieron para disfrutar de una tarde de poesía y flamenco.

Los versos corrieron a cargo de algunos de los miembros de colectivo, ‘Amigos y amigas de la poesía de Monesterio’, quienes, para la ocasión eligieron textos de distintos autores y otras creaciones propias, algunas de ellas, dedicadas a las personas mayores.

Un año más, la Academia de Baile de Salva Calderón, llevó a los abuelos y abuelas de la localidad la alegría del baile, a través de la actuación de parte de su alumnado más joven. Conexión intergeneracional a través del baile que, volvió a fomentar la socialización y el estímulo que, para los mayores representan este tipo de actividades con las que salir de casa.

Noticias relacionadas

Cruz Bayón ha mostrado la “satisfacción” de la junta directiva de la asociación de pensionistas, ante la “alta participación” de socios y socias. “Intentamos programar actividades del gusto de todos”, expresa la presidenta. Lo más inmediato, será la participación de un nutrido grupo de mayores en la Fiesta del Fresón, de la localidad onubense de Palos de la Frontera. El viaje se realizará el próximo sábado.