Suceso
La Policía Nacional desarticula en Villanueva un grupo vinculado a 37 delitos contra el patrimonio
Los detenidos, de entre 39 y 44 años, habrían protagonizado hasta 37 robos y han quedado en libertad con cargos, según la Policía
Samuel Sánchez
Agentes de la Policía Nacional de Don Benito-Villanueva han detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de 37 delitos contra el patrimonio cometidos en Villanueva de la Serena, en una operación desarrollada tras varios meses de investigación.
Según ha informado este viernes en nota de prensa la Policía Nacional, las detenciones se produjeron el pasado 21 de abril en el marco de un dispositivo activado ante el incremento de denuncias por robos en vehículos, viviendas y establecimientos en la localidad.
La investigación, llevada a cabo por agentes de la Policía Judicial, permitió identificar a tres sospechosos residentes en el municipio tras analizar su modus operandi, zonas de actuación y franjas horarias.
Durante una intervención previa el 17 de abril en el domicilio de los investigados, los agentes localizaron numerosos efectos, como bicicletas, herramientas y documentación cuya procedencia resultó ser ilícita, tras comprobar su relación con denuncias previas.
Posteriormente, en un registro más exhaustivo realizado tras las detenciones, se intervinieron también joyas y otros objetos sustraídos en distintos robos.
A los detenidos se les imputan 37 ilícitos penales, entre ellos robos y hurtos en vehículos, viviendas, obras en construcción, centros educativos y en la vía pública.
Los arrestados, dos hombres y una mujer de entre 39 y 44 años, fueron puestos a disposición judicial, que decretó su libertad con cargos, mientras continúan las gestiones para esclarecer totalmente los hechos y devolver los objetos recuperados a sus propietarios.
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