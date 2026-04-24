Preocupación del alcalde de Badajoz tras el último tiroteo: "Es una escalada sin precedentes"

"Tenemos razones para estar preocupados; es una escalada sin precedentes en la ciudad y no podemos normalizar lo que no es normal". Es lo que ha dicho este viernes el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, tras ser preguntado por la prensa por el último tiroteo de este jueves por la tarde en San Roque.

Gragera ha recordado que lleva varias semanas mostrando su inquietud por la seguridad en la ciudad y este último episodio de violencia se produce después de otros que también han suscitado intranquilidad entre la ciudadanía, como el disparo que hirió a una niña de 13 años en el patio del colegio San José de Calasanz o los tiroteos y ataques con fuego entre dos familias de San Roque y Cerro de Reyes. "Lo de ayer fue muy grave, y se suma a hechos también muy graves en los últimos meses, la ciudad no está acostumbrada y no podemos permanecer callados sin que se tomen medidas serias y contundentes".

El alcalde reconoce que hay un tiempo para la prudencia, pero también para la "contundencia". "Creo que ha llegado el momento de que se intervenga por parte del Ministerio de Interior, que entienda y conozca cuál es la situación que se está viviendo en Badajoz y que ponga los medios", ha dicho.

Estrecho de Gibraltar

En este sentido, ha recordado que durante muchos años los policías nacionales de Extremadura han colaborado con los dispositivos de seguridad en el Estrecho de Gibraltar para luchar la delincuencia y que, "desafortunadamente, esta es la situación que se está dando en Badajoz y que, por lo tanto, tienen que ponerse todos los medios materiales y personales disponibles por parte del ministerio para acabar con esto de una vez y poner coto una escalada que es insoportable para la ciudad y que ha generado con razón una enorme alarma social".

"El mayor miedo que yo tengo es que un inocente se vea alcanzado por una bala"

"Exijo a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior que ponga todos los medios para acabar con esto de una vez, porque al final, por desgracia, se van a llevar a alguien por delante", ha dicho el alcalde.

"No sé a qué tenemos que esperar", ha insistido Gragera, que ha reconocido la dificultad de la labor de la Policía Nacional, cuyo trabajo ha agradecido, "pero no estamos avanzanzo, estamos yendo hacia atrás y, por lo tanto, hay que poner grandes remedios".

"El mayor miedo que yo tengo es que un inocente se vea alcanzado por una bala", ha asegurado Gragera, que ha recordado el caso de la niña del colegio San José de Calasanz, que resultó herida en la pierna por un proyectil hace solo unos días. "No sé si es un hecho aislado o tiene que ver con lo que estamos viviendo en las últimas semanas, pero la ciudad no puede permitir en que en esta vorágine alguien saliera malherido o muerto, porque ha estado a punto de ocurrir una tragedia".

El alcalde ha explicado que mantiene contacto constante con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, con quien habló por última vez ayer por la tarde.

"A lo mejor la clave es pedir ayuda; no pasa nada si no llegamos con los medios de aquí, pedir ayuda: no es un fracaso, es utilizar las herramientas que tiene el estado para luchar contra esto".

Refuerzos policiales

Por ello, pidió a Quintana que se siente con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le traslade la situación y, como hacen con otros dispositivos que se implantan en otros puntos de España, a Badajoz lleguen refuerzos policiales "para poder pelear y luchar contra esto de manera eficaz".

"Esto se para con presencia policial efectiva, permanente y con investigaciones en marcha que terminen fructificando en detenciones", ha reclamado Gragera, que ha reiterado que es una labor difícil. "No soy un populista ni pretendo provocar malestar en nadie, pero hay que acabar con esto y que la ciudad pueda vivir y dormir tranquila".