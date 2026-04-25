Almendralejo celebra la romería de San Marcos con casi tres mil romeros y medio centenar de carrozas
Almendralejo honró la festividad de San Marcos con una multitudinaria romería que combinó tradición, encuentro familiar y actividades al aire libre
Almendralejo volvió a celebrar en masa la tradicional romería de San Marcos, posiblemente uno de sus días más grandes y risueños en el calendario. San Marcos es festivo, da pie a pasar un puente, pero el buen almendralejense no se lo pierde. Va al campo. Lo disfruta entre familiares y amigos. Es uno de esos días de reencuentros, de sonrisas y de compartir.
El sábado fue de bandera. En lo climatológico, que siempre importa en San Marcos, el tiempo acompañó con temperatura primeral. Sin frio ni calor. Lo ideal para el campo puro.
Casi tres mil romeros hicieron este año el Camino de San Marcos. Más que una tradición. Desde primera hora se compartió un desayuno popular en San Roque para después emprender camino hasta la ermita. Durante el recorrido, cánticos, buen rollo, música, caballos y carrozas. Casi medio centenar de carrozas que dieron colorido y buen ambiente al camino. Luego llegó el tradicional baile folclórico de Tierra de Barros y la misa en plena ermita. San Marcos se celebró a lo grande y muchos aprovecharán también el domingo para estirarlo en el campo.
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