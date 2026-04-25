La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz

El primer grado universitario con Formación Dual de la historia podría estudiarse en Badajoz. La Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación está a la espera de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para implementar el nuevo Grado de Documentación y Gestión de la Información Digital. Esta nueva licenciatura sustituiría a la actual de Información y Documentación, con una reestructuración de sus asignaturas y año y medio de formación en empresas o entidades de la región.

Este nuevo grado universitario podría ser pionero para los alumnos de la Universidad de Extremadura, ninguna otra carrera de la comunidad autónoma utiliza este método ya que las formaciones duales con instrucción en empresas están ligadas a las Formaciones Profesionales (FP). En este caso, según ha confirmado a este medio el decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Daniel Martín Pena, durante los primeros años del nuevo grado, y con intención de aumentarlo, serán cinco los alumnos de las treinta plazas que tendrá el grado, los que podrán formarse en empresas a partir del segundo semestre del tercer curso y el cuarto al completo.

Según el decano, serán elegidos a través de entrevistas de trabajo y nota media de los dos primeros cursos. Además, aún está por confirmar si esta formación en empresas o entidades será remunerada o no, algunas de las confirmadas son Fundación CB o Códice Gestión de la Información, SL. Mientras que el grado tradicional contempla 12 créditos de prácticas, la modalidad dural asciende a 72 créditos. Esta actividad estará regulada mediante contratos y los estudiantes contarán con la supervisión de un tutor académico en la universidad y un tutor profesional en la entidad donde realizarán la formación.

Martín Pena ha ratificado que la ANECA tiene la última palabra para hacer real esta primera Formación Dual en la Universidad de Extremadura. En enero, la ANECA envío a la organización de la facultad una serie de alegaciones sobre el informe mandado con todas las características del 'nuevo' grado, con aspectos a mejorar. Tras un plazo de diez días de subsanación, se volvió a mandar a la ANECA toda la información correspondiente, y es ahora cuando la facultad está esperando una "decisión final que llegará a finales de abril o primeros de mayo".

Esta decisión producirá cambios estructurales en el grado que se imparte en la facultad, de Información y Documentación, que comenzará a extinguirse. Martín Pena ha señalado que la licenciatura actual "no recibe suficientes estudiantes", y estaba en la UCI". Es así como la reestructuración también tendrá nuevas asignaturas relacionadas con las demandas actuales, específicamente de inteligencia artificial o big data.

Proceso que debe superar la universidad

Para que la Universidad de Extremadura implante el nuevo grado, debe superar el programa VERIFICA de la ANECA, un proceso que garantiza la calidad académica y la viabilidad del título antes de su comienzo. El procedimiento empieza cuando la universidad detalla en un documento técnico la denominación del grado, sus objetivos, las competiciones que adquirirán los alumnos, el profesorado disponible y los recursos materiales que se usarán. Este documento debe ser mandado al Ministerio de Universidades que a su vez, deriva la propuesta a ANECA.

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La ANECA, a través de una Comisión de Evaluación, analiza si el programa cumple con los requisitos. El resultado puede ser favorable o con aspectos a mejorar, en cuyo caso, la universidad debe realizar alegaciones. Finalmente, el Gobierno de España autoriza su implantación y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Tras su puesta en marcha, la ANECA somete al nuevo grado universitario a un seguimiento continuo para poder ser renovado.