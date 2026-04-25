Investigan si los detenidos por el último tiroteo de Badajoz son sicarios y llevaban armas de guerra

Un ajuste de cuentas. Es una de las hipótesis que se baraja sobre los motivos del tiroteo que el jueves por la tarde se registró en San Roque y por el que, hasta ahora, se ha detenido a dos jóvenes de nacionalidad colombiana. Según fuentes consultadas por este diario, la investigación se estaría centrando en determinar si los dos arrestados son sicarios y si llevaban armas de guerra, mientras que se trata de identificar y localizar al resto de implicados en estos hechos (al menos tres o cuatro varones más).

Ni la Policía Nacional ni el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, han dado detalles sobre la investigación, que continúa abierta, para no entorpecerla. A preguntas de la prensa, Quintana sí ha confirmado este viernes las detenciones y ha explicado que se habían recuperado «mucha munición y cartuchos», pero no armas de fuego, y que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.

Tampoco ha confirmado si los hechos guardan relación con los recientes tiroteos y ataques con cócteles molotov a viviendas de San Roque y el Cerro de Reyes, detrás de los que estaría el enfrentamiento entre dos familias.

En los calabozos

Según ha podido saber este diario, los dos detenidos habrían llegado a Badajoz hace poco tiempo y estaban residiendo desde entonces en una casa del Cerro de Reyes. Ambos se refugiaron en la farmacia de Santo Cristo de la Paz cuando varios varones armados los perseguían y fueron detenidos allí mismo por la Policía Nacional. Por ahora, permanecen en los calabozos de la comisaría a la espera de ser puestos a disposición judicial, previsiblemente mañana.

Según el relato de varios testigos sobre lo ocurrido, los hechos habrían comenzado en la calle García de la Huerta, a donde presuntamente los dos jóvenes colombianos llegaron en una furgoneta y portando armas, entre ellas una de guerra, para cumplir con el encargo para el que habían sido contratados.

Planes fallidos

Sin embargo, los planes no salieron como esperaban, porque supuestamente la persona a la que estaban esperando se percató de su presencia y se resguardó antes de que pudieran dispararle -hay fuentes que apuntan que llegaron a disparar sin causar heridos y otras que, por contra, aseguran que en esta ubicación no se escucharon tiros-.

Tras el plan fallido, los dos detenidos presuntamente habrían emprendido la huida a pie en dirección centro ciudad, dejando abandonado el vehículo y deshaciéndose de las armas y otras pertenencias durante su fuga. Sería aquí donde la policía encontró los cargadores y la munición a la que se refiere el delegado del Gobierno, aunque no había rastro de las armas.

Chalecos antibalas

Los dos jóvenes colombianos habrían sido perseguidos por entre tres y cuatro hombres armados, que los interceptaron a la altura del Revellín de San Roque, donde abrieron fuego contra ellos sin llegar a herirlos. Los testigos cuentan que iban con chalecos antibalas y que se oyeron más de una docena de detonaciones. En este lugar los agentes recuperaron numerosas vainas.

Tras este enfrentamiento a tiros, los detenidos bajaron hasta el parque del Rivillas para tratar de escapar por el paseo en dirección a la carretera de Sevilla, mientras que los otros hombres los seguían en un coche por la avenida de Pardaleras, circulando por el carril contrario, el más cercano al arroyo. Un vecino de la zona asegura que en este lugar también se escucharon varias detonaciones.

Los dos jóvenes salieron del parque en dirección a la avenida Santo Cristo de la Paz y corrieron a refugiarse en la farmacia, contra la que abrieron fuego sus perseguidores. Las muescas de los proyectiles eran visibles en la fachada del establecimiento -incluso una llegó a traspasar el mostrador- y en un par de vehículos estacionados en la zona.

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Después, los tiradores huyeron a pie por el parque del río en dirección al Cerro de Reyes. Es a estos últimos a quienes se trata de identificar y localizar ahora.