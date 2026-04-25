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Una mujer en estado grave tras un accidente entre un autobús y un coche cerca de Valle de Matamoros

En el siniestro, que tuvo lugar en la N-435 en la tarde de este viernes, también ha resultado herido leve un menor de 7 años

Hospital Universitario de Badajoz.

Hospital Universitario de Badajoz. / Andrés Rodríguez

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Una mujer de 37 años ha resultado herida grave y un niño de 7 años ha sufrido lesiones leves en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-435, a la altura del kilómetro 59, cerca de la localidad pacense de Valle de Matamoros.

Según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, el siniestro, que se registró sobre las 18.30 horas de este viernes, se ha producido por una colisión entre un coche y un autobús. El servicio de emergencias recibió una llamada alertando del accidente, tras lo que activó varios recursos sanitarios y de intervención.

Como consecuencia del choque, una mujer de 37 años sufrió politraumatismos y fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz. También resultó herido un niño de 7 años, con un trauma torácico de carácter leve, que fue evacuado al Hospital Materno Infantil.

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El accidente tuvo lugar en las proximidades de Valle de Matamoros, en la provincia de Badajoz. Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud, una ambulancia de soporte vital básico, una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de servicio del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz.

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