Un nuevo itinerario histórico busca conectar el Condado del Guadiana con el Monasterio de Guadalupe

Las Vegas Altas del Guadiana quieren abrirse paso, paso a paso, en el mapa de las peregrinaciones extremeñas. Lo hacen con una propuesta que no es menor: trazar un nuevo itinerario hacia el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe conectando municipios del llamado Condado del Guadiana y poniendo en valor su patrimonio, su historia y su identidad compartida.

La iniciativa parte del alcalde de Manchita, Juan Carlos Velarde, y del historiador Andrés Bravo Carrasco, que han decidido recorrer a pie el itinerario para visibilizar una idea que, más que un simple ramal, pretende consolidarse como un camino propio dentro de la red de peregrinaciones históricas a Guadalupe.

«Lo que hacemos es dar a conocer una ruta nueva», explica Velarde, que insiste en evitar la etiqueta de ramal. La propuesta nace al amparo del Condado del Guadiana, una asociación de municipios creada hace cinco años con el objetivo de fomentar el turismo en una zona con potencial, pero aún lejos de los grandes flujos de visitantes.

Instantánea captada durante el recorrido. / LCB

Primera realidad

El trazado ya dibuja sobre el terreno una primera realidad. Parte desde Manchita y atraviesa localidades como Cristina, Guareña, Valdetorres, Yelbes o Medellín, en un recorrido que combina paisaje agrícola, patrimonio histórico y vida rural. Un itinerario que, en palabras de sus impulsores, pretende «vertebrar la comarca» a través de sus propios recursos.

Pero el proyecto no se queda en lo turístico. También hay un componente histórico y simbólico que refuerza su sentido. Según Velarde, el camino conecta dos tradiciones marianas con paralelismos en el siglo XV como son la aparición vinculada a Guadalupe y la de la Natividad de Nuestra Señora en Manchita. «Unir estas dos poblaciones con esa similitud es muy importante», señala.

Y es que la ambición es clara: generar impacto a medio y largo plazo. «No es solo turismo, es historia», insiste el alcalde, convencido de que la iniciativa puede convertirse en una herramienta de desarrollo económico sostenido. La idea es que el camino no sea un proyecto puntual, sino una infraestructura cultural capaz de atraer peregrinos, visitantes y actividad. A lo largo del recorrido, los argumentos se multiplican. El yacimiento tartésico de El Turuñuelo, el castillo y el teatro romano de Medellín o la huella del poeta Luis Chamizo en Valdetorres forman parte de un patrimonio diverso que ahora busca un relato común. A ello se suman elementos más cotidianos pero igualmente identitarios, como la gastronomía local o las tradiciones populares.

Juan Carlos Velarde, durante el camino. / LCB

También hay espacio para lo singular. Los chozos de Mengabril, la arquitectura religiosa de los templos de la zona o los dulces tradicionales de municipios como Cristina aportan matices a un recorrido que no solo se camina, sino que se interpreta.

El proyecto cuenta con el respaldo de ADEVAG y aspira a integrarse en la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe, un paso clave para su consolidación. De lograrlo, se convertiría en el decimosexto itinerario reconocido hacia el monasterio.

Reinvindicación

Todo ello en unaa semana intensa en la que cada etapa recorrida es también una forma de reivindicar el territorio, de darle visibilidad y de construir un relato compartido entre municipios que buscan sumar en lugar de competir. En un contexto en el que el turismo de interior gana peso y las experiencias vinculadas al patrimonio y la naturaleza cobran cada vez más protagonismo, las Vegas Altas quieren jugar su papel. Y lo hacen con una propuesta que mezcla historia, identidad y también estrategia.

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Porque, como resume Juan Carlos Velarde, la intención no es solo abrir una ruta, sino dejar huella. «Estamos haciendo historia», sentencia al respecto.