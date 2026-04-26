"Estaba al borde de la muerte, se estaba desangrando": un agente de Guardia Civil de Badajoz evita una tragedia tras un accidente de moto

La rápida intervención de un agente de la Guardia Civil en prácticas ha resultado determinante para salvar la vida de un joven de 18 años que sufrió un grave accidente de tráfico en la localidad toledana de Yuncler. El herido presentaba una hemorragia masiva en la zona inguinal, una lesión crítica que, según explican los sanitarios, puede provocar la muerte por desangrado en apenas unos minutos.

El protagonista de esta intervención es Alberto Royano, agente destinado en el puesto de Villaluenga de la Sagra, quien relata en una entrevista cómo vivió unos minutos que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. "Cuando recibimos el aviso solo sabíamos que era un accidente de moto. No sabes lo que te vas a encontrar hasta que llegas", explica. La patrulla se encontraba a escasos minutos del lugar, lo que permitió una llegada prácticamente inmediata.

Una escena crítica: sangre abundante y riesgo vital inminente

Al llegar, Royano se encontró al joven tendido en el suelo, consciente pero debilitándose rápidamente. Ya estaba siendo atendido por un matrimonio con formación sanitaria que se encontraba en la zona por casualidad. Sin embargo, la gravedad de la herida exigía una actuación inmediata más avanzada.

"Había muchísima sangre, tanto en el suelo como en el cuerpo del chico. Cuando levantaron la gasa empezó a salir un chorro pulsátil. Era claramente una hemorragia arterial", recuerda el agente. El joven había sufrido la lesión tras clavarse el pedal de arranque de su motocicleta, que tenía guardado en el bolsillo, en la zona inguinal durante el impacto. Una herida profunda y compleja, muy próxima a vasos sanguíneos de gran calibre.

Celox y presión directa: la intervención clave

Con formación sanitaria previa tras años de servicio en las Fuerzas Armadas y experiencia en misiones internacionales, Royano decidió intervenir utilizando material hemostático que llevaba en su vehículo. "Le apliqué polvo hemostático tipo Celox directamente en la herida mientras ejercía presión constante con el puño", detalla. La técnica consistió en rellenar la cavidad lesionada y mantener una presión firme y continuada durante varios minutos críticos.

Durante aproximadamente 15 a 20 minutos, el agente mantuvo la compresión hasta lograr estabilizar la hemorragia antes de la llegada de los servicios sanitarios avanzados. Posteriormente, con el apoyo del equipo médico de la UVI móvil del Hospital Universitario de Toledo, se colocó un vendaje compresivo para asegurar el control de la hemorragia durante el traslado.

Decisiones en segundos: el dilema del primer interviniente

Uno de los momentos más tensos, según reconoce el propio agente, fue la decisión inicial de intervenir. "Había personal sanitario en la zona y uno siempre duda: soy policía, no médico. Pero en ese instante tienes que decidir muy rápido", explica Royano. Finalmente, su formación en primeros auxilios tácticos fue determinante.

Mientras él asistía directamente al herido, su compañero se encargó de asegurar la zona, regular el tráfico y recabar información entre los presentes, creando un perímetro de seguridad.

Un joven al borde de la muerte

El estado del herido era extremadamente delicado. Aunque cuando Royano llegó al lugar estaba consciente, fue perdiendo la lucidez progresivamente debido a la pérdida de sangre. "Tenía constantes vitales muy justas. A su llegada al hospital le tuvieron que administrar varias bolsas de sangre", señala el agente.

Los sanitarios confirmaron posteriormente que la rapidez de la actuación fue decisiva para su supervivencia, ya que este tipo de hemorragias puede resultar letal en cuestión de minutos si no se controla a tiempo.

El después: emoción, reconocimiento y un reencuentro

Días después del suceso, Alberto Royano ha vivido una intensa sucesión de entrevistas, reconocimientos y un emotivo reencuentro con el joven y su familia en el hospital. "Verlo ahora consciente, hablando y sabiendo que va a salir adelante es muy impactante", afirma. También destaca la reacción de la madre del joven: "Pasó del caos a la esperanza en cuestión de horas".

El agente reconoce que estos momentos dan sentido a su vocación: "Uno hace su trabajo y se va a casa. No espera algo así. Pero cuando pasa, todo cobra sentido". Durante su encuentro con el accidentado, este solo recordaba su voz y le ha dicho que notaba que se dormía, pero el agente le ha aclarado: "No te dormías, te estabas muriendo".

Asimismo, le ha pedido que el agradecimiento sea para la patrona de la benemérita: "Le he dicho que de nuestras caras se podrá olvidar, pero que nunca se olvide de la Virgen del Pilar porque fue la que nos puso en su camino para salvarlo", reconoce.

"Estábamos donde teníamos que estar"

Royano, con experiencia previa en el Ejército de Tierra y misiones internacionales en Mali en la que actuó sanitario de combate de su equipo, considera que la formación continua ha sido clave en su actuación. "Llevo años formándome en sanidad táctica. Todo lo que he aprendido, en ese momento, encajó", explica.

El agente también reflexiona sobre lo fortuito de la intervención: "Podíamos haber estado a 30 kilómetros. Pero estábamos a un minuto. Y eso cambió todo".

Según la nota de prensa oficial que la Guardia Civil ha dado a conocer, la rápida actuación del agente fue "determinante para salvar la vida del joven". El cuerpo ha querido subrayar la importancia de la formación en primeros auxilios de los agentes como primera barrera de respuesta ante emergencias críticas.

El joven permanece ingresado y estable, recuperándose de las graves lesiones sufridas.

Un caso que evidencia el valor de la respuesta inmediata

El suceso ocurrido en Yuncler pone de relieve la importancia de la respuesta inmediata en accidentes de tráfico graves, especialmente en hemorragias masivas, donde cada minuto cuenta.

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La intervención de Alberto Royano no solo evitó una tragedia, sino que también vuelve a situar el foco en la labor de los agentes de la Guardia Civil como primeros intervinientes en situaciones de vida o muerte. "En ese momento no piensas en nada más que en hacerlo bien", concluye el agente.