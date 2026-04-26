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El Festival Mundial de foodtrucks llega a Montijo (Badajoz)

El Atrio de la localidad se llenará de sabores internacionales, música en directo y ocio familiar del 8 al 10 de mayo con acceso gratuito

Cartel oficial del Festival Mundial de Foodtrucks en Montijo.

Cartel oficial del Festival Mundial de Foodtrucks en Montijo. / Cedida

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Montijo se prepara para recibir una de las citas gastronómicas más esperadas de la temporada: el Festival Mundial de Food Truck. El evento, definido como el mayor encuentro de comida diversa de España en este formato, se celebrará en El Atrio de Montijo durante los días 8, 9 y 10 de mayo de 2026. La entrada será de acceso libre para todos los asistentes, ofreciendo un fin de semana completo de gastronomía internacional, música en vivo y actividades para todas las edades.

Sabores del mundo y música en directo

La programación arrancará el viernes 8 de mayo a las 19:45 horas con un tributo a Lali Pampín y Guerreras K-pop, seguido a las 21:45 horas por un homenaje a la mítica banda Héroes del Silencio. La propuesta central del festival se basa en la presencia de numerosos 'foodtrucks' que ofrecerán una amplia variedad de platos de diferentes rincones del mundo, creando un ambiente dinámico y multicultural en el corazón del municipio.

Ocio infantil y tributos legendarios

El sábado 9 de mayo la actividad comenzará desde el mediodía con una hora de hinchables gratuitos (12:00 horas) y sesiones de pintacaras infantil a las 13:00 horas. En el plano musical, la jornada estará marcada por los tributos a ABBA a las 14:00 horas y a Los Beatles a las 20:45 horas, culminando con una gran 'Fiesta de los 80' a partir de las 22:15 horas. Los más pequeños también tendrán su momento protagonista con el Cantajuegos de Disney fijado para las 19:45.

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Cierre con acento nacional

La jornada de clausura, el domingo 10 de mayo, se iniciará a las 13:15 horas con el popular Show de Zenón para el público infantil. Como broche de oro al festival, a las 14:15 horas tendrá lugar una actuación especial que rendirá tributo a Estopa y Extremoduro, fusionando el éxito comercial con el rock de esencia extremeña. Con este despliegue de planes para todos los gustos, el ayuntamiento busca convertir a Montijo en un referente de ocio y convivencia durante todo el fin de semana.

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