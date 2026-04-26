La jueza envía a prisión provisional a los dos jóvenes detenidos por el último tiroteo en Badajoz

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz. Es la medida cautelar acordada por la titular del Juzgado de Instrucción número 4, de guardia este domingo, después de que ambos hayan prestado declaración en sede judicial. Están investigados por los delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

La tercera detenida por su presunta implicación en estos hechos, una mujer arrestada al día siguiente en el Cerro de Reyes tras ser sorprendida con una bolsa llena de munición, ha quedado en libertad con cargos, según ha confirmado su abogada Rosa Dorado.

La fiscalía pedía que se decretara el ingreso en prisión provisional para los tres.

En su declaración ante la jueza, los investigados solo han respondido a las preguntas de sus abogadas y han negado los hechos que les atribuye la Policía Nacional.

La investigación policial sigue abierta y también prosigue la instrucción.

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Tras el auto del juzgado de guardia, los dos detenidos han sido trasladados al centro penitenciario de Badajoz.