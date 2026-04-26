La investigación prosigue
La jueza envía a prisión provisional a los dos jóvenes detenidos por el último tiroteo en Badajoz
La tercera arrestada por su presunta implicación en los hechos queda en libertad con cargos
Los tres han negado la participación que les atribuye la Policía Nacional
Prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz. Es la medida cautelar acordada por la titular del Juzgado de Instrucción número 4, de guardia este domingo, después de que ambos hayan prestado declaración en sede judicial. Están investigados por los delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.
La tercera detenida por su presunta implicación en estos hechos, una mujer arrestada al día siguiente en el Cerro de Reyes tras ser sorprendida con una bolsa llena de munición, ha quedado en libertad con cargos, según ha confirmado su abogada Rosa Dorado.
La fiscalía pedía que se decretara el ingreso en prisión provisional para los tres.
En su declaración ante la jueza, los investigados solo han respondido a las preguntas de sus abogadas y han negado los hechos que les atribuye la Policía Nacional.
La investigación policial sigue abierta y también prosigue la instrucción.
Tras el auto del juzgado de guardia, los dos detenidos han sido trasladados al centro penitenciario de Badajoz.
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- El Cacereño, más cerca de bajar
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
- Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño
- Dori, casi 28 años detrás del mostrador de Don Goloso en Plasencia
- Mañueco, Tellado y el exconsejero díscolo de Vox: todos los invitados a la toma de posesión de María Guardiola en el Anfiteatro Romano de Mérida
- Fotogalería | La toma de posesión de María Guardiola como presidenta, en imágenes