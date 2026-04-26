Píldoras sonoras en las calles de Monesterio para incentivar el gusto por la música

El pasado jueves, audiciones del alumnado de saxo, clarinete y viento metal. El lunes, día 27 de abril, turno para la especialidad de piano y el martes, día 28, flauta travesera. La Escuela Municipal de Música de Monesterio saca sus mini conciertos, por especialidades, a la calle.

Un pequeño escenario, a las puertas de la casa de la cultura sorprende al viandante. Asombrados, reciben el regalo cercano, sin las barreras y sin los filtros que suponen los conciertos tradicionales. La honestidad de los jóvenes intérpretes atrae a un público que, se para y disfruta, consiguiendo transformar el bullicioso espacio público de la calle peatonal Los Templarios, en un espacio íntimo, sorpresivo y lleno de armonías.

Democratizar y poner al alcance de todos, el acceso a la cultura. Con este objetivo y con el de incentivar el gusto por la música a la vez que difundir las enseñanzas que se ofrecen en la escuela, esta primavera, la dirección del centro vuelve a desarrollar una de las actividades más vistosas de cuantas acoge la semana cultural del municipio.

Todos los conciertos están programados a las 20:00 horas. Se trata, explica Antonio Luis Mimbrero, director de la Escuela Municipal de Música de, acciones que “complementan el aprendizaje en las aulas”, potenciando la educación experiencial. Con ello, no solo se estimula la creatividad. También permite a niños y niñas, “conectar por primera vez”, con público real, “en un entorno relajado”.

Actuación de un pequeño trompetista / Cedida

Estas pequeñas audiciones surgieron “ante la necesidad de recortar” el tiempo de los conciertos que habitualmente se ofrecen con la finalización de cada trimestre. “Debido al volumen de alumnos” y con la intención de que “todos y todas puedan poner en práctica su creatividad en público”, se crearon estos espacios que, además ayudan a que quienes se enfrentan al público por primera vez, “pierdan el miedo escénico” y fortalezcan vínculos con sus compañeros de clase.

En la calle peatonal

“El año pasado las audiciones en la calle peatonal fueron todo un éxito”, recuerda Mimbrero. De ahí, que en esta edición haya vuelto a repetirse este escenario público, que, “no tiene por qué ser definitivo. Los próximos, “podrían cambiar de emplazamiento”.

Otra de las características que hacen único este tipo de audiciones es la calidad artística de cada intérprete, dependiendo de su grado de estudios. Desde los más pequeños, los que han comenzado este curso, por primera vez a disfrutar sacando sus primeras notas del instrumento, hasta quienes deleitan con interpretaciones complejas. Músicos de todas las edades, para un público de lo más variopinto pues, a familiares y amigos, se unen quienes se ven atrapados por lo mejor de la música, que, sin duda alguna, “es compartirla”.

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“No sería el primer caso de conseguir nuevas matrículas que nacen gracias a este tipo de actividades”, relata Antonio Luis. Niños y mayores que, por ejemplo, “ven a uno de nuestros alumnos tocando un trombón, un saxo, una trompeta, un piano... Se enamoran del instrumento y acaban matriculándose para el próximo curso”, con lo que, estas audiciones son, además, fuente “de nuevos músicos”.