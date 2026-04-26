Deporte y convivencia
La San Romilla: una década de millas solidarias en Badajoz
La Escuela Virgen de Guadalupe ha vuelto a reunir este domingo en el paseo de la margen izquierda del Guadiana a cientos de participantes de todas las edades en la popular carrera de San Roque, que recuperó hace 10 años, y cuya recaudación se destina a la oenegé Entreculturas
La San Romilla, la carrera solidaria que organiza la Escuela Deportiva Virgen de Guadalupe de Badajoz, ha vuelto a reunir este domingo a participantes de todas las edades en una jornada que aúna deporte, valores y convivencia.
La popular prueba de San Roque, que nació en los años 80 y, tras un parón, fue recuperada en 2025, ha alcanzado su décima edición, la quinta en el parque de la margen izquierda del Guadiana.
Con 400 inscritos, la San Romilla ha demostrado un año más que es una carrera consolidada que, aunque no se corra ya en las calles del barrio, sigue contando con el respaldo de los vecinos de San Roque.
El grupo de percusión Batala ha animado el ambiente y ha habido talleres de animación para los más pequeños.
Las pruebas han comenzado un poco más tarde de lo previsto y se han desarrollado por edades, hasta terminar con la absoluta.
Medio centenar de voluntarios ha hecho posible, una vez más, que se puedan celebrar estos diez años de millas solidarias.
El dinero recaudado con la venta de los dorsales, la tómbola benéfica y la venta de material se entregará a la oenegé Entreculturas, que lo destinará a financiar proyectos educativos con menores.
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- El Cacereño, más cerca de bajar
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
- Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño
- Dori, casi 28 años detrás del mostrador de Don Goloso en Plasencia
- Mañueco, Tellado y el exconsejero díscolo de Vox: todos los invitados a la toma de posesión de María Guardiola en el Anfiteatro Romano de Mérida
- Fotogalería | La toma de posesión de María Guardiola como presidenta, en imágenes