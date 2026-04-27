Badajoz celebra la I Ruta Solidaria Pedalea Contra el Cáncer el próximo 17 de mayo

El tejido deportivo de Badajoz vuelve a demostrar una vez más su compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Bajo el lema 'Yo pedaleo contra el cáncer', se ha presentado este lunes la I Ruta Solidaria, una iniciativa impulsada por Grupeta Los Machas, del barrio de San Roque, en colaboración con la AECC y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación de Badajoz. La organización espera recibir a unos 300 ciclistas, desde niños hasta personas mayores que deseen participar, ya que el recorrido es apto para personas que no practican el deporte.

La iniciativa surgió tras el contacto de la AECC con la agrupación ciclista pacense, quienes hicieron extensiva la invitación al resto de clubes y peñas cercanas. El presidente de Los Machas, Juan Miguel Bustillo, destaca la unión de 13 colectivos que se han sumado a la causa, no solo pacenses, sino de localidades como Olivenza, La Codosera y San Vicente de Alcántara. Esta iniciativa nace con un matiz emocional, ya que uno de los miembros de la grupeta organizadora padece la enfermedad y "servirá como homenaje".

Detalles de la cita

La ruta arrancará el 17 de mayo desde la margen izquierda del río Guadiana. Aunque inicialmente se anunció que sería de 35 kilómetros, finalmente se han acordado que serán 33. La organización se ha visto obligada a recortar y modificar el recorrido final debido al estado de los caminos y calzadas tras las intensas lluvias, que han hecho impracticable el paso por los márgenes del río.

La salida tendrá lugar desde la explanada del mercadillo en puente Real hacia los llamados'Malos Caminos', pasando por Finca Cedeño y Valhondo. La organización asegura que son caminos anchos y con poco desnivel, lo que la hace accesible a todo el mundo. Habrá un punto de avituallamiento en el kilómetro 18, donde se realizará una parada de hidratación. Además, la entidad ayudará y apoyará a todos los participantes que lo necesiten y adecuarán el ritmo al nivel de los asistentes.

El coste de la inscripción es de 10 euros, que será destinado íntegramente a la AECC para financiar proyectos de investigación, prevención, apoyo psicológico y acompañamiento de pacientes oncológicos. Además, habrá un 'Dorsal 0' para todas aquellas personas que quieran aportar económicamente a la causa pero que no puedan asistir a la ruta. Tanto la inscripción como la donación, pueden hacerse a través de la web rockthesport.com. La organización espera alcanzar los 300 ciclistas, contando ya con el compromiso de, al menos, 130 integrantes procedentes de las grupetas participantes.

Carácter solidario

Gracias al compromiso de esta ruta y el apoyo de Diputación de Badajoz, los dorsales no tendrán un número, sino que llevarán el mensaje "Yo pedaleo contra el cáncer". Bustillo recalca así que "todos los participantes serán iguales".

El vocal de la AECC José Luis López subraya que estas iniciativas trasladan un mensaje vital de esperanza ya que "el cáncer nos afecta a todos y este es un gesto de compromiso directo con quienes conviven con la enfermedad". Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, celebró que esta ruta se sume al calendario deportivo y solidario de la ciudad. "Va a ser un camino tranquilo para dar visibilidad y reconocimiento a todos los que sufren la enfermedad", concluyó.