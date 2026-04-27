Días 5, 6 y 7 de junio
Badajoz se prepara para viajar al Imperio Romano con 'Roma: Combates Prohibidos'
La venta general de entradas comenzará el miércoles 29 de abril a las 13.00 horas
La Plaza de Toros de Badajoz se transformará este junio en un escenario de gloria, peligro y lucha por la libertad con la llegada de “Roma: Combates Prohibidos”, una experiencia inmersiva que promete hacer vibrar al público como si hubiera aterrizado en pleno Imperio Romano.
Durante los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio, los asistentes cruzarán el umbral del tiempo y serán testigos de un espectáculo único en el que los combates cuerpo a cuerpo, la ambientación histórica y una trama llena de tensión convertirán cada minuto en una auténtica batalla por la supervivencia en una Roma oscura, brutal y fascinante
Puesta en escena
La experiencia contará con una puesta en escena cuidadosamente diseñada para transportar al público a las sombras del Imperio, entre rituales ancestrales, guerreros del norte y el nacimiento de una nueva leyenda en el inframundo de las fosas.
Además, quienes se apunten a la lista de espera tendrán acceso exclusivo a la preventa de entradas con un 15 % de descuento, disponible únicamente durante las primeras 24 horas de preventa. La venta general de entradas comenzará el miércoles 29 de abril a las 13.00 h.
Roma: Combates Prohibidos está recomendada para mayores de 12 años, tendrá una duración aproximada de 60 minutos y se celebrará en uno de los espacios más emblemáticos de Badajoz, la Plaza de Toros. Una experiencia intensa, envolvente y diferente que promete convertirse en uno de los grandes planes del verano en la ciudad.
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